Médailles de la France aux JO : notre compteur en direct et la liste des médaillés

La France peut-elle battre son record de médailles aux JO d'hiver 2026 ? Découvrez notre compteur de médailles d'or, argent et bronze en temps réel et la liste de tous les athlètes français médaillés.

À combien de médailles peut prétendre la France lors des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 ? Le bilan tricolore constituera l’un des principaux indicateurs de réussite de ces Jeux organisés en Italie. Deux ans après les Jeux olympiques de Paris 2024, la délégation française ambitionne de faire mieux que lors des Jeux olympiques d'hiver de Sotchi 2014 et des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang 2018, où elle avait franchi la barre des 15 médailles.

Nombre de médailles de la France : notre compteur en temps réel

Pour suivre en direct le nombre de médailles françaises lors de ces JO 2026, nous avons mis en place un compteur de breloques, mis à jour en temps réel ou presque. Voici à ce stade le nombre de médailles d'or, d'argent et de bronze récoltés par la France aux JO.

La liste des médaillés français doit se garnir du côté du biathlon notamment, mais aussi du ski ou du patinage. Des surprises sont également attendues pour venir gonfler ce total de médailles. Avant ces JO 2026 de Milan Cortina, l'équipe de France olympique a raflé 51 médailles en ski alpin et 32 pour le biathlon.

Liste de tous les médaillés français aux JO 2026

Découvrez la liste des médaillés de la délégation française pendant toute la quinzaine. La liste est mise à jour en quelques minutes dès qu'une nouvelle médaille tombe dans ces JO 2026.

