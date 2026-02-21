Médailles de la France aux JO : notre compteur en temps réel et la liste des médaillés
La France a battu son record de médailles aux JO d'hiver 2026 ! Découvrez notre compteur de médailles d'or, argent et bronze en temps réel et la liste de tous les athlètes français médaillés.
À combien de médailles termine la France lors des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 ? Le bilan comptable en nombre de médailles françaises a constitué l’un des principaux indicateurs de réussite de ces Jeux organisés en Italie. Deux ans après les Jeux olympiques de Paris 2024, la délégation française ambitionnait de faire mieux que lors des Jeux olympiques d'hiver de Sotchi 2014 et des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang 2018, où elle avait franchi la barre des 15 médailles... Record pulvérisé avec 23 médailles au total dont 8 médailles d'or.
Nombre de médailles de la France : notre compteur en temps réel
Pour suivre en direct le nombre de médailles françaises lors de ces JO 2026, nous avons mis en place un compteur de breloques, mis à jour en temps réel ou presque. Voici à ce stade le nombre de médailles d'or, d'argent et de bronze récoltés par la France aux JO.
La liste des médaillés français doit se garnir du côté du biathlon notamment, mais aussi du ski ou du patinage. Des surprises sont également attendues pour venir gonfler ce total de médailles. Avant ces JO 2026 de Milan Cortina, l'équipe de France olympique a raflé 51 médailles en ski alpin et 32 pour le biathlon.
Liste de tous les médaillés français aux JO 2026
Découvrez la liste des médaillés de la délégation française pendant toute la quinzaine. La liste est mise à jour en quelques minutes dès qu'une nouvelle médaille tombe dans ces JO 2026.
19:38 - Michelon et Simon, 23 médailles au total
Ce sont peut être les dernières médailles des JO 2026 pour la délégation française... Océane Michelon, sacrée sur la mass start et Julia Simon en argent, ont apporté les 22es, et 23es médailles de la France. Un bilan plus que positif et un top 5 !
13:58 - L'or pour Harrop et Anselmet
Considérés comme les grands favoris du relais mixte en ski alpinisme, Emily Harrop et Thibault Anselmet ont été sacrés champions olympiques, apportant la 7e médaille d'or de la délégation française.
20/02/26 - 15:08 - Fillon Maillet en bronze
Dans la légende ! Quentin Fillon Maillet a remporté sa neuvième médaille olympique à l'occasion de la mass start des JO 2026. Palmarès impressionnant pour le Français.
19/02/26 - 14:20 - Anselmet en bronze
Mal placé à mi-course, Thibault Anselmet a réussi une période de transition superbe et franchit la ligne en troisième position, derrière l'Espagnol Oriol Cardona Coll et Nikita Filippov. Médaille de bronze pour le Français !
19/02/26 - 14:06 - 18e médaille pour la France
Emily Harrop a remporté la 18e médaille pour la délégation française dans ces JO 2026 de Milan-Cortina, même si cela va peut-être être dur à avaler. La Française a été en tête pendant toute la première partie de la course mais a été surprise par la Suissesse Marianne Fatton, plus vive lors des transitions en haut du parcours.
18/02/26 - 16:10 - L'or pour les femmes sur le relais
En difficulté à la suite du tour de pénalité de Camille Bened, les Françaises, alors 16es, n’ont pas paniqué grâce notamment à la remontée fantastique de Lou Jeanmonnot (8/10). Derrière, Océane Michelon (9/10) et Julia Simon (10/10) ont creusé l’écart pour finir largement devant la Suède et la Norvège. Pour l’heure, l’équipe de France de biathlon a fait le grand chelem avec des titres en relais mixte, en relais hommes et en relais femmes ! Cocorico pour la délégation française, qui compte 17 médailles et se replace à la 4e place au tableau des médailles.
17/02/26 - 16:18 - La France en or sur le relais hommes en biathlon
Les Bleus remportent une nouvelle médaille d'or dans ces Jeux olympiques d'hiver avec le relais hommes en biathlon. Une consécration devant la Norvège et la Suède pour Perrot, Fillon Maillet, Claude et Jacquelin.
15/02/26 - 16:27 - Les Bleus face à la Dream Team
C'est un match de gala qui attend nos Hockeyeurs à 16h40. Les Bleus défieront la grande équipe de Canada composée des stars de NHL dont Sidney Crosby, Brad Marchand (Boston), Nick Suzuki (Montreal), Sam Reinhart (Florida) et Travis Sanheim (Philadelphia Flyers)
15/02/26 - 15:00 - Médaille en snowboardcross
Le duo Bozzolo - Casta signe un superbe bronze sur le snowboard cross mixte des JO 2026 ! Les Tricolores complètent le podium derrière la Grande-Bretagne et l'Italie. 15e médaille pour le contingent français dans ces JO 2026 !
15/02/26 - 13:07 - 3e médaille pour le ski de fond
En relais hommes en ski de fond des JO 2026, l'équipe de France (Schely, Lapalus, Desloges et Lovera) confirme son nouveau statut et prend l'argent olympique derrière une Norvège intouchable (Iversen, Nyenget, Hedegart et Klaebo). Immense performance des Bleus qui devancent les Italiens, troisièmes ! Encore une médaille pour la France aujhourd'hui, la 14e des Olympiades.
15/02/26 - 12:07 - Jacquelin en bronze
Au terme d'une poursuite au scénario très étrange, Emilien Jacquelin défaillant sur le dernier debout doit se contenter du bronze alors qu'il jouait le titre. 13e médaille dans ces JO 2026 malgré tout pour le clan tricolore.
14/02/26 - 15:41 - L'argent pour Michelon et le bronze pour Jeanmonnot !
Le biathlon français brille encore. Océane Michelon décroche l'argent sur le sprint femmes alors que Lou Jeanmonnot finit avec la médaille de bronze.
13/02/26 - 15:00 - L'or pour Fillon Maillet !
Quentin Fillon Maillet apporte une 4e médaille d'or à la France dans ces Jeux olympiques, c'est également sa deuxième de ces JO 2026.
Quinze jours de compétition, quinze jours de médailles, quinze jours de déception ou de bonheur... Du 6 au 22 février, suivez les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina avec toutes les compétitions, les résultats et les médailles. Les JO 2026 sont diffusés en intégralités sur les antennes de France Télévisions, mais également sur les antennes d'Eurosport via un dispositif spécial pour l'occasion.