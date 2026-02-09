Saut à ski : des règles bien précises sur la taille des skis

La compétition de saut à ski est une épreuve spectaculaire des JO 2026.

Les skis utilisés en saut à ski sont parmi les plus longs de toutes les disciplines de ski, car ils jouent un rôle essentiel dans la portance et la stabilité en vol. Leur taille est strictement réglementée par la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS), afin de garantir l'équité sportive et la sécurité des athlètes. Selon les règlements officiels, la longueur maximale des skis dépend de la taille et du poids du sauteur. La FIS précise ainsi que "la longueur maximale des skis est de 145 % de la taille totale du compétiteur", à condition que celui-ci respecte un indice de masse corporelle minimal fixé à 21.

Concrètement, cela signifie qu'un sauteur mesurant 1,80 m peut utiliser des skis atteignant environ 2,60 m. Si l'athlète possède un indice de masse corporelle inférieur au minimum requis, la réglementation prévoit une réduction progressive de la longueur des skis. Cette règle a été instaurée notamment pour limiter les risques liés à la perte excessive de poids chez les sportifs.

En plus de leur longueur, les skis de saut possèdent des caractéristiques spécifiques. Ils sont plus larges que les skis alpins, avec une largeur réglementée entre environ 95 et 105 mm, afin d'améliorer la portance dans l'air. Les règles précisent également que leur forme doit rester symétrique et adaptée aux exigences du saut à ski, car leur conception influence directement l'aérodynamisme et la stabilité du sauteur pendant la phase de vol.