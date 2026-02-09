Ce bourdonnement de gros moustique vous agace vous aussi ? Les drones perturbent ils les athlètes aux JO 2026 ?

Vous entendez le bruit des drones durant les JO... Mais est ce que les athlètes sont perturbés ?

L'usage des drones en compétition sportive s'est fortement développé ces dernières années, notamment pour améliorer la couverture audiovisuelle des épreuves. Aux Jeux Olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026, des drones de type FPV (vision à la première personne) sont massivement utilisés pour suivre les skieurs ou les athlètes de luge à grande vitesse, générant des images impressionnantes de vitesse, mais aussi un bourdonnement qui en irrite plus d'un à la télévision et sur le site des épreuves.

"La pollution sonore causée par les drones lors des épreuves en extérieur des Jeux olympiques est très irritante", "le ski alpin masculin est génial. Mais… le bruit du drone est insupportable ! Virez l'ingénieur du son !", peut-on notamment lire sur X. Certains téléspectateurs interpellent même les chaînes, leur demandant de supprimer ces bourdonnements sur le champ : "c'est insupportable. Qui a bien pu penser que c'était acceptable ?", "vous n'avez vraiment pas besoin de tous ces drones pour couvrir les Jeux olympiques. Mais si vous tenez absolument à les utiliser, il doit bien y avoir un moyen de se débarrasser de ce bruit strident et insupportable. Trouvons une solution rapidement !".

"Veuillez supprimer le bruit du drone lors de la diffusion. Nous savons que vous utilisez des drones. Nous pouvons les voir. Nous n'avons pas besoin de les entendre. C'est tout simplement agaçant", conclue un autre internaute en colère, parmi de nombreux commentaires venus du monde entier. Et on avoue que passer du temps devant les JO 2026 depuis leur ouverture (pour vous servir) nous a inspiré la même gêne.

Les drones "n'impactent pas significativement l'expérience des athlètes"

Pour autant, selon le Comité International Olympique (CIO) et les organisateurs des Jeux, le bruit de ces appareils ne semble pas perturber les performances des athlètes. Lors d'une conférence de presse, Pierre Ducrey, directeur sportif du CIO, a affirmé que les drones "n'impactent pas significativement l'expérience des athlètes" et que les retours de la communauté sportive ne font état d'aucune gêne affectant la performance.

Anna Riccardi, directrice des sports des Jeux, a confirmé à Reuters que des tests avaient été réalisés avant les compétitions et que les avis des athlètes avaient été pris en compte, concluant qu'aucune plainte formelle relative à des perturbations causées par le bruit n'avait été reçue jusqu'à présent.

Sur le plan scientifique, des recherches sur le bruit des drones en tant que phénomène acoustique montrent que le bourdonnement généré par les multi‑rotors peut atteindre des niveaux modérés à forts (par exemple 60–80 dB à proximité) et se situer dans des fréquences facilement perceptibles par l'oreille humaine. Cela suggère que le drone peut être audible et potentiellement distrayant, même si, dans un contexte sportif, le bruit ambiant (public, environnement de compétition) peut largement dominer l'environnement sonore.