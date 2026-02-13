Patinage aux JO 2026 : heures et dates, le programme des épreuves de patinage artistique

Découvrez toutes les épreuves en patinage des Jeux olympiques d'hiver avec les horaires et dates.

Le patinage artistique aux Jeux olympiques est une épreuve appréciée par les spectateurs et téléspectateurs lors de chaque olympiade. Lors des JO 2026 de Milan Cortina, la délégation française peut espérer plusieurs médailles... La première est bien évidemment pour Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry sur la danse sur glace. Les champions d'Europe sont considérés comme les grands favoris avec le couple américain... On suivra également les performances du patinage masculin avec Adam Siao Him Fa ou encore Kevin Aymoz, tous les deux outsiders de la compétition.

Les stars de ces JO en patinage seront certainement Ilia Malinin, âgé de 21 ans, est invaincu sur la glace depuis deux ans en individuel hommes ou encore chez les femmes, les trois Américaines : Alysa Liu, Amber Glenn et Isabeau Levito, les trois Japonaises Sakamoto Kaori, Nakai Ami et Chiba Mone, ainsi que l'athlète individuelle neutre (AIN) Adeliia Petrosian,

Le programme complet du patinage aux JO 2026