Nathalie Péchalat : la patineuse, séparée de Jean Dujardin, agacé par cet ancien athlète ?

Présente au micro de France Télévisons à l'occasion des JO, Nathalie Péchalat ne s'entend pas vraiment avec un ancien athlète bien connu.

Le patinage artistique est au programme de ces JO 2026 avec l'ancienne danseuse sur glace, Nathalie Péchalat. La jeune femme, séparée de l'acteur français Jean Dujardin avec qui elle a eu deux enfants, sera aux commentaires des épreuves durant toute la quinzaine.

Ancienne patronne de la Fédération des sports de glace, Nathalie Péchalat a une relation très difficile avec un ancien patineur bien connu du public... Philippe Candeloro. Invité de l'émission Jordan de luxe sur les réseaux sociaux, le patineur, double médaillé tout de même aux JO, a expliqué les tensions entre les deux... "On n'a pas patiné ensemble parce qu'elle était arrivée une génération après", explique Philippe Candeloro. "En tant que présidente de fédé, on n'a pas été très copains parce qu'elle n'avait, je pense, pas envie que je vienne lui faire de l'ombre dans sa présidence. Du coup, c'est pas qu'on s'est fâchés, mais il n'y avait pas de lien. Nathalie me reprochait que je parlais souvent de ses petites culottes quand je commentais le patinage." Il assure pourtant que, de son côté, tout avait commencé sur le ton de la plaisanterie. "On s'est titillés, y'a rien de méchant. Au départ, c'était un jeu je pense." Mais avec le temps et les responsabilités, l'ambiance aurait changé. "Quand tu prends une gouvernance, tu dois avoir un certain statut. Tu commences peut-être à prendre ton rôle trop au sérieux…" De son côté, Nathalie Péchalat n'a jamais vraiment pris la parole publiquement sur le sujet.