Oui ou non, les sauteurs à ski ont-ils tenté d'augmenter artificiellement la taille de leur pénis avant les JO ?

La polémique a fait grand bruit juste avant le début des JO.

À l'approche des Jeux Olympiques d'hiver Milan‑Cortina 2026, une polémique pour le moins surprenante a agité le monde du saut à ski. En effet, il y a eu de nombreuses allégations selon lesquelles certains athlètes masculins auraient tenté d'augmenter artificiellement la taille de leur pénis pour obtenir un avantage aérodynamique. L'affaire, très cocasse, a commencé début janvier, lorsqu'un article du quotidien allemand Bild a évoqué cette hypothèse en expliquant que des sauteurs auraient recours à des injections d'acide hyaluronique ou de paraffine pour "épaissir temporairement leurs parties intimes" afin d'obtenir des combinaisons plus larges, améliorant ainsi leur portance dans l'air . Plus de tissu peut signifier plus de "surface portante", et donc potentiellement plus de distance en vol.

Ces allégations ont rapidement pris de l'ampleur dans les médias, certains tabloïds allant jusqu'à parler d'un "Penis‑gate" autour des épreuves de saut à ski des JO. Face à ce battage médiatique et à la nature inhabituelle des accusations, les organismes sportifs ont dû réagir publiquement.

La réponse des officiels

Le président de l'Agence mondiale antidopage (AMA), Witold Banka, s'est engagé à ne pas laisser l'affaire sans suite : "Je vous promets que je vais m'intéresser à ce sujet ", a‑t‑il déclaré lors d'une conférence de presse, en précisant que si une pratique de ce type était avérée et si elle relevait du dopage ou d'une manipulation interdite, elle serait examinée par l'agence. Son directeur général, Olivier Niggli, a aussi indiqué que l'AMA resterait " à l'affût de toute preuve " et qu'elle envisagerait de considérer de telles manipulations comme dopantes si elles entraient dans la définition des substances ou méthodes interdites.

Cependant, la Fédération internationale de ski (FIS) a très fermement démenti ces rumeurs. Dans une déclaration citée par Reuters, la FIS a qualifié les allégations d'" infondées " et a assuré qu'" il n'y a jamais eu aucune indication, et encore moins de preuve, que cette pratique était employée". L'instance a expliqué que les mensurations des sauteurs sont prises avec des scanners 3D sous contrôle médical strict, ce qui rend difficile toute manipulation non détectée.

Du côté des athlètes, la réaction est également sceptique. En conférence de presse, le sauteur français Jules Chervet a jugé le sujet "un peu absurde" et souligné qu'"aucune preuve ne permet d'affirmer que des sauteurs à ski ont eu recours à un élargissement du pénis pour améliorer leurs performances ". Il a ajouté : " Cela nous paraît un peu absurde. C'est dommage de ne parler de saut à ski que lorsqu'il y a (un sujet de) triche ".

Cette affaire s'est inscrite dans un contexte plus large, car la période a déjà été marquée par des scandales d'équipement en saut à ski. Lors des Championnats du monde 2025, plusieurs membres de l'équipe norvégienne avaient été suspendus pour avoir manipulé leurs combinaisons et enfreint les règles techniques de la discipline, ce qui a conduit la FIS à renforcer ses contrôles de combinaisons....