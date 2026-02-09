Patinage artistique : tout comprendre sur les notes des juges aux JO

Découvrez comment les juges notent le patinage artistique aux JO 2026.

Le système de notation en patinage artistique est assez complexe et il est difficile de s'y retrouver lorsqu'on ne suit pas assidument le patinage et qu'on s'y passionne notamment lors des Jeux olympiques d'hiver. Le patinage artistique est un sport où la performance repose à la fois sur la maîtrise technique et sur l'expression artistique. Aux Jeux olympiques, les patineurs sont évalués selon un système de notation précis appelé Code of Points, mis en place par l'International Skating Union (ISU), l'organisme qui régit ce sport au niveau mondial. Ce système vise à rendre les résultats plus objectifs et détaillés qu'autrefois.

Les patineurs obtiennent des points en fonction de deux éléments principaux : la note de l'élément technique (TES - Technical Element Score) et la note des composantes du programme (PCS - Program Component Score). Les notes sont attribuées par un jury composé de deux spécialistes techniques et d'un contrôleur technique, qui évaluent le niveau d'exécution des éléments techniques. La qualité de l'exécution et les éléments artistiques sont quant à eux évalués par un panel de neuf juges.

Le score technique

Il correspond à l'évaluation de tous les éléments réalisés pendant le programme. Ces éléments comprennent notamment :

Les sauts

Les pirouettes

Les séquences de pas

Les portés (dans les disciplines en couple ou danse sur glace)

Chaque élément possède une valeur de base, déterminée chaque année par l'ISU en fonction de sa difficulté. Une fois la valeur de base déterminée, les juges attribuent une "note d'exécution" (GOE - Grade of Execution) allant de +5 à -5, en fonction de la qualité d'exécution de chaque élément. La GOE est ajoutée ou soustraite de la valeur de base.

Contrairement au patinage individuel, les couples ne réalisent pas de sauts. La discipline repose davantage sur la synchronisation, la musicalité, les portés, les séquences de pas. Le score artistique joue donc un rôle particulièrement important dans cette discipline, même si les éléments techniques restent évalués selon les règles de l'ISU.

Composantes du programme

Les composantes du programme sont notées sur une échelle de 0,25 à 10 dans trois catégories : composition, présentation et compétences de patinage.

La composition évalue la manière dont le programme est conçu ou construit en accord avec la musique, en tenant compte de cinq critères :

l'unité

la connexion entre et au sein des éléments

la répartition et la couverture de la glace

les mouvements multidimensionnel et l'utilisation de l'espace

la chorégraphie reflétant la phrase et la forme musicale

La présentation évalue la manière dont le programme est exécuté par rapport à la musique, en mettant l'accent sur

expressivité et projection

variété et contraste de l'énergie et des mouvements

sensibilité musicale et synchronisation

unisson, unité et conscience de l'espace (patinage en couple et danse sur glace).

Enfin, les compétences de patinage évaluent la capacité d'un patineur à exécuter un répertoire de pas, de virages et de mouvements de patinage contrôle de la lame et du corps, en tenant compte de la variété des carres, des pas, des virages, des mouvements et des directions; clarté des carres, des pas, des virages etc...

Les pénalités

Certaines erreurs entraînent une déduction de points. Les pénalités peuvent être appliquées en cas :