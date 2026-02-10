Sturla Holm Laegreid : en larmes, le médaillé aux JO avoue avoir trompé sa compagne en direct à la télévision

Médaillé aux JO 2026, le Norvégien a fait une drôle de confidence sur le podium.

C'est un moment qui aurait pu être gravé comme une vraie émotion après une médaille olympique... Et pourtant. Ce mardi 10 février, le Norvégien Sturla Holm Laegreid a fait une étrange confidence en direct à la télévisions norvégienne après sa médaille de bronze sur le 20 km individuel en biathlon derrière Perrot et Botn.

En larmes, celui qui a remporté la Coupe du monde de biathlon, est passé aux aveux, expliquant qu'il a trompé sa compagne et qu'il regrettait... C'est quelqu'un qui ne regarde peut-être pas aujourd'hui... Il y a six mois, j'ai rencontré l'amour de ma vie. La personne la plus belle et la plus gentille au monde. Et il y a trois mois, j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie : je l'ai trompée.

Le biathlète a révélé lui avoir tout avoué il y a seulement une semaine, juste avant le début des Jeux olympiques. "Ça a été la pire semaine de ma vie... Le sport est passé au second plan ces derniers jours. J'aurais tellement aimé pouvoir partager ça avec elle ", a-t-il sangloté.

Toujours en interview, ses coéquipiers ont confirmé qu'ils étaient au courant de la nouvelle... "C'est bien qu'il soit ouvert à ce sujet... mais je pense qu'il est difficile de commenter" a tout de même expliqué Johannes Dale-Skjevdal