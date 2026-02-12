Vladyslav Heraskevytch : pourquoi il est disqualifié des JO pour un casque honorant ses coéquipiers tués à la guerre ?

L'image risque de faire le tour du monde. Ce jeudi 12 février, l'athlète Vladyslav Heraskevytch a été disqualifié pour un casque...

L'athlète ukrainien, Vladyslav Heraskevytch, est officiellement disqualifié ce jeudi 12 février de ces Jeux olympiques 2026 pour avoir refusé d'abandonner son casque, rendant hommage aux sportifs tués lors de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. "Il y a des problèmes avec mon casque", avait expliqué lundi 9 février Vladyslav Hersakevytch dans un entretien accordé à la chaîne de télévision Souspilné. "Le skeletoniste n'a pas fourni de plus amples détails, mais il a souligné qu'il espérait pouvoir porter dans les jours qui viennent [le jeudi 12 février lors de l'épreuve masculine] […] son casque préparé spécialement pour les Jeux olympiques".

Le Comité international olympique lui avait interdit de l'utiliser, sous peine de disqualification

"Ce matin, à son arrivée sur le site de compétition, M. Heraskevych a rencontré la présidente du CIO Kirsty Coventry, qui lui a expliqué une dernière fois, la position du CIO. Comme lors des réunions précédentes, il a refusé de changer de position", a expliqué l'instance olympique dans son long texte explicatif. Dans ces conditions, "la décision a été prise par le jury de la Fédération internationale (IBSF), en se basant sur le fait que le casque qu'il entendait porter n'était pas conforme à la réglementation", poursuit le communiqué.

"Le CIO a décidé en conséquence, avec regret, de lui retirer son accréditation pour les JO-2026. Malgré de nombreux échanges et discussions en personne avec M. Heraskevych (...), il n'a pas voulu faire de compromis", a ajouté le CIO.

L'instance olympique a interdit à l'athlète ukrainien le port de ce casque au nom de l'article 50 de la Charte olympique, qui bannit toute forme "de propagande politique" sur les lieux de compétition, au village olympique ou lors des cérémonies. En guise de "compromis", le CIO lui avait proposé d'arborer un brassard noir, "sans texte", pour honorer ses compatriotes sans référence plus directe à la guerre russo-ukrainienne. Non accepté.