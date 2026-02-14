Martin Fourcade : pourquoi il récupère une médaille d'or aux JO alors qu'il est à la retraite depuis 2020 ?
Le Français va être célébré ce dimanche 15 février aux JO de Milan Cortina.
Seize ans plus tard, Martin Fourcade récupère une médaille d'or aux JO d'hiver 2026 de Milan Cortina. L'annonce officielle date de septembre 2025 et le Français va enfin la recevoir ce dimanche 15 février. La raison est simple... Il récupère un sixième titre après la condamnation définitive pour dopage du Russe Evgeny Ustyugov, comme l'a annoncé le CIO. Le Russe avait été condamné en raison d'une anomalie sur son passeport biologique. Il a d'ailleurs perdu tous ses résultats obtenus entre 2010 et 2014
Le Pyrénéen Martin Fourcade comptait déjà à son palmarès cinq autres médailles d'or olympiques (individuel et poursuite en 2014, poursuite, mass-start et relais mixte en 2018), ainsi que l'argent de la mass-start des JO 2014 de Sotchi. Pour rappel, cette course lui avait permis de se révéler aux yeux du monde entier alors que son frère, Simon Fourcade, était le leader à l'époque de la Coupe du monde de biathlon.