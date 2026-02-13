Le tableau des médailles du vendredi 13 février aux Jeux olympiques d'hiver

Découvrez le tout nouveau tableau des médailles de ce vendredi 13 février avec les médailles françaises du jour.

La France cartonne dans ces JO 2026 ! Ce vendredi 13, jour de chance pour certains, jour de malchance pour d'autres... C'est en tout cas une belle journée pour Quentin Fillon Maillet qui a remporté une nouvelle médaille d'or en biathlon. Après ses cinq médailles à Pékin, le Français remporte déjà sa seconde médaille d'or en trois courses après sa victoire lors du relais mixte avec l'équipe de France.

La journée avait bien débuté grâce à la médaille d'argent de Mathis Desloges sur le 10 kilomètres du ski de fond derrière le quasi intouchable Klaebo. Mais il y a également eu quelques déceptions et notamment en snowboardcross ou les Françaises, plus que favorites pour une place sur le podium, ont toutes été éliminées avant la finale.

Au classement, la France fait un petit bond au classement grâce à cette quatrième médaille d'or. Le classement est dominé par la Norvège, mais également l'Italie, impressionnante depuis le début de ses Jeux olympiques ici à Milan Cortina. Les Italiens sont pour le moment à une incroyable deuxième place avec 18 médailles dont 6 en or. Pour preuve, ils sont seulement à une médaille d'or de la Norvège, en tête avec "seulement" 14 médailles... Autre statistique affolante, les Italiens ont déjà le même total qu'il y a quatre ans à Pekin et ont triplé leur nombre de médailles d'or... Ca fait rêver pour la France en 2030.