Pourquoi Camille Bened est absente du sprint lors des JO 2026 ?
Sixième de l'individuel femmes, Camille Bened est absente du sprint ce samedi 14 février.
L'équipe de France de biathlon cartonne depuis le début de ces Jeux olympiques d'hiver. Deux médailles d'or, deux médailles d'argent, la France est la meilleure nation en biathlon et de très loin. Ce samedi, à l'occasion du sprint femmes, Camille Bened, sixième lors de l'individuel après une performance XXL et une seule balle loupée, ne sera pas présente au départ.
La Française est remplacée par Océane Michelon, déjà sur un podium cette saison en sprint. Derrière Lou Jeanmonnot, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon, intouchables, la quatrième place pour les trois premières courses individuelles se jouaient entre Camille Bened et Océane Michelon. Océane étant choisie par le staff pour le sprint et la poursuite. Notons que la composition du relais féminin, programmé en seconde partie de quinzaine olympique le mercredi 18 février, sera connue après la première semaine de compétition.