Pourquoi Julia Simon est forfait sur la poursuite femmes des JO ?
La Française Julia Simon a déclaré forfait sur la poursuite femmes.
La nouvelle est tombée juste avant le début de la course des hommes, Julia Simon, déjà double championne olympique dans ces JO 2026, a du déclarer forfait sur la poursuite femmes de ce dimanche 15 février. Julia Simon ne nourrissait pas de grands espoirs sur la poursuite, après sa 34e place sur le sprint, à 1'56'' de la Norvégienne Maren Kirkeeide, mais elle avait surtout confié après le sprint ce samedi qu'elle ne se sentait pas bien. "Des "jambes comme des poteaux", et une "envie de vomir" avait-elle confié en direct à la télévision. Ca ne sert à rien, elle est à deux minutes. Elle se préserve pour le relais mercredi et la mass start samedi", a expliqué l'entraîneur du tir pour le groupe féminin, Jean-Paul Giachino, lors de la session de réglage au pas de tir. Elle se préserve désormais sur la mass start et le relais femmes qui vise bien évidemment la médaille d'or.