DIRECT. Slalom aux JO 2026 : Noël enfourche sur la 2e manche, les Français à côté de la plaque

Pour la seconde manche du slalom des JO 2026 ce lundi 16 février, Clément Noël a enfourché et dit adieu à la médaille.

14:21 - Kristoffersen met la pression sur ses concurrents Au terme d'une superbe manche, Kristoffersen prend la tête de ce slalom des JO 2026 avec un chrono canon, +0.89 sur Nef. Assez pour la médaille ?

14:15 - Le calice jusqu'à la lie pour Noel qui abandonne ! Décidément, ce slalom des JO 2026 aura été cauchemardesque pour l'équipe de France. Clément Noel signe le premier abandon de la seconde manche. Un seul Français a réussi à rallier l'arrivée aujourd'hui, Steven Amiez, 12e provisoire.

14:12 - Matt en perd sur le plat L'Autrichien a beaucoup perdu sur son terrain de prédilection, le plat final. Il en termine à +0.12. Place désormais à celui dont on attend une réaction après une première manche manquée, Clément Noel !

14:09 - Nef en tête ! Médaillé d'or sur le combiné alpin, Nef signe une bonne manche d'ensemble pour prendre la hot seat de ce slalom des JO 2026. Il en manquera cependant pour jouer le podium.

14:07 - Strasser, une erreur qui coûte cher Alors que l'Allemand signait une bonne manche, cette erreur au début de la dernière portion, à cause mouvement de terrain, a couté cher. Il termine 2e provisoire à +0.04 du chrono de Solberg.

14:04 - Major passe derrière Après une mise en action bien trop timide, le Britannique déçoit et termine 6e à 1"51 du chrono de Solberg.

14:03 - Solberg allume du vert Le Norvégien prend la tête de ce slalom des JO 2026 au terme d'une excellente seconde manche. Il affiche 0.49 d'avance sur Iten et 0.62 sur Zubcic. Belle perf' du talentueux Solberg.

13:58 - Iten prend les commandes Le Suisse Iten prend à son tour les commandes de ce slalom des JO 2026 avec +0.35 d'avance sur Swartz et +0.67 sur Yule. Place à Zubcic !

13:56 - Peu d'écart à l'arrivée C'est une mauvaise nouvelle pour Noel qui pointe à plus d'une seconde du podium avant de s'élancer pour la seconde manche du slalom des JO 2026, les écarts sont moindres à l'arrivée. Difficile de voir le Français parvenir à combler autant de temps en une manche.

13:53 - Au tour de Yule d'améliorer le chrono Chaque athlète qui s'élance dans cette seconde manche du slalom des JO 2026 parvient à améliorer le chrono de tête. C'est désormais Yule qui est devant Ryding avec +0.58 d'avance.

13:51 - Ryding prend la tête ! L'Anglais, qui vient peut-être de disputer le dernier slalom de sa carrière, prend la tête du slalom des JO 2026 avec +0.11 sur Amiez qui glisse au deuxième rang. "The Rocket" est devant !

13:49 - La hot seat pour Amiez ! Steven Amiez prend la place de leader dans cette deuxième manche du slalom des JO 2026 ! Bonne réaction du Tricolore qui a affiché une attitude bien différente. Il est en tête avec 0.59 sur Salarich.

13:46 - Aihara large leader Le Japonais Aihara améliore le chrono de Cornella Guitart de plus de deux secondes. Steven Amiez va s'élancer dans deux dossards !

13:42 - L'Andorre à l'honneur Cornella Guitart prend la tête de ce slalom des JO 2026. Il signe un chrono total de 2:01.96, une seconde d'avance sur Sljivic !