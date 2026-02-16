DIRECT. Slalom aux JO 2026 : Rassat out, Noël hors sujet, une première manche horrible pour les Bleus

Paco Rassat et Clément Noël peuvent tous les deux croire à la médaille d'or dans ces JO 2026.

10:31 - Kolega au tapis C'est terminé pour le longiligne croate qui commet une faute d'intérieur sur un pied droit. C'est le 7e coureur à sortir après seulement 21 dossards, un peu plus de 30% de DNF dans cette première manche, c'est dingue ! 10:29 - Les déceptions s'enchaînent Après la sortie de piste de Popov, Yule termine loin à 3.28. Les conditions dans lesquelles les coureurs s'élancent sont infernales. 10:26 - Schwarz même chrono que Noel L'Autrichien en termine à 1.96. Il signe le même chrono que Noel dans des conditions difficiles. 10:23 - La réaction de Clément Noel Au micro de France TV, le Français n'a pas caché son immense déception après une première manche râtée. 10:21 - Vinatzer n'y arrive pas Décidément, Vinatzer passe complètement à côté de ses JO 2026 à domicile. Il craque encore sous la pression et sort du tracé à son tour. On dénombre au total cinq coureurs DNF dans cette première manche pour l'instant. 10:20 - Strasser paie cher le plat L'Allemand, qui avait un coup à jouer dans ce slalom des JO 2026, a payé le prix fort d'un plat final amorcé quasiment arrêté. Il en termine à 2.35. 10:17 - Gstrein confirme sa bonne forme L'Autrichien, en excellente forme, signe une bonne manche avec son dossard 12. Il termine à 0.94 de McGrath et jouera clairement le podium olympique lors de la seconde manche. 10:16 - Feller out à son tour L'Autrichien, médaillé sur le combiné, sort à son tour. Ce tracé est un véritable enfer pour les slalomeurs. 10:14 - Amiez confirme le slalom terrible des Bleus Les Bleus sont en train de passer complètement à côté du slalom des JO 2026. Amiez en termine à plus de 4 secondes ! Une véritable catastrophe pour les Tricolores. 10:13 - Hallberg sort à son tour ! Troisième coureur à sortir après seulement 9 dossards. Cette fois c'est Hallberg qui abandonne, lui qui était un vrai candidat à la victoire aujourd'hui. 10:11 - Marchant termine bien Après un mur manqué, Marchant se rattrape avec un bon plat. Il en termine à 1.20 d'un McGrath seul au monde pour l'instant. 10:10 - Haugan se place Dans un parcours dont l'accroche n'est déjà plus la même, Haugan limite la casse et termine à +0.96. Il se place en troisième position provisoire. 10:08 - Chute de Braathen ! Quel début de première manche dingue ! C'est au tour du champion olympique en géant de tomber, Braathen dit adieu à une médaille sur le slalom. 10:05 - Noel passe complètement à côté ! Première manche complètement manquée par Clément Noel qui en termine à 1.96. L'équipe de France a totalement craqué sous la pression. Il restera Amiez avec le dossard 10 et Anguenot avec le 41. 10:04 - La sortie pour Rassat ! Catastrophe pour le premier des quatre français à s'élancer aujourd'hui ! Paco Rassat sort du tracé !

L'équipe de France de ski alpin a, pour le moment, remporté qu'une seule médaille depuis le début de ces Jeux olympiques d'hiver avec la belle médaille d'argent de Romane Miradoli sur le Super G. Une médaille historique, 24 ans après la dernière obtenue par les filles en ski alpin avec une certaine Carole Montillet. Le slalom des ces JO 2026 est la dernière chance pour les hommes !