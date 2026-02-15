Lou Jeanmonnot : son rituel caché qui fait sensation

Lou Jeanmonnot, leader de la coupe du monde de biathlon, a un rituel dont elle est totalement addicte.

Pendant 15 jours, du vendredi 6 au dimanche 22, les Jeux olympiques d'hiver sont à l'honneur. Le biathlon, discipline phare de ces JO 2026, sont comme à chaque fois une vraie opportunité pour obtenir de nombreuses médailles pour la délégation française.

L'année était d'ailleurs très positive pour la France. Que ce soit pour l'équipe de France masculine menée de main de maître par Eric Perrot, leader de la Coupe du monde, ou par l'équipe de France féminine, dominée par Lou Jeanmonnot, les feux étaient au vert au moment d'aborder les JO. Avant la poursuite femmes de ces JO 2026, le bilan est plus que positif avec 8 médailles au total.

L'addiction de Lou Jeanmonnot

Dans le circuit mondial depuis quelques saisons désormais, Lou Jeanmonnot s'est d'ailleurs fait un nom, reconnu et craint par tout le plateau, mais aussi... Des tatouages ! En effet, la Française est addicte aux tatouages et a un rituel bien particulier : elle s'en fait un nouveau chaque année, lors de la fin de saison.

"Je fais un nouveau tatouage chaque année ", confie-t-elle à Ski Chrono. "C'est mon rituel de fin de saison, au mois d'avril. Ce sont mes bijoux." Un flocon sur l'épaule, un tatouage Maori à l'occasion d'un voyage en Nouvelle Zélande... Si la carrière de Lou Jeanmonnot dure plusieurs années, le corps de la biathlète pourrait devenir un vrai tableau.

La Française avait d'autres rituels dont un qui concerne sa spécialité : le tir ! Depuis qu'elle a 14 ans, Lou Jeanmonnot utilisait la même carabine, saison après saison sans la changer, même si parfois cette dernière est un peu mal en point et nécessite quelques réparations.

"Je l'ai eue à mon anniversaire ! Je savais que j'allais l'avoir, parce que mes parents me l'avaient plus ou moins dit, mais j'avais vraiment hâte de l'avoir. C'est un super bel outil que j'apprécie énormément et je pense que je la garderai jusqu'à la fin de ma carrière, si elle est en bon état", a expliqué la Française. En 2025, à l'approche des Jeux, elle a tout de même décidé de la changer pour avoir une nouvelle manière d'aborder le tir.