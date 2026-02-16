Jeux olympiques d'hiver 2026 : quel est l'état de santé du Finlandais Elias Lajunen ?

Lors de son passage pendant les qualifications du big air des JO de Milan-Cortina dimanche 15 février, Elias Lajunen a lourdement chuté.

Les sports d'hiver sont des sports dangereux et malheureusement, après l'accident de Lindsey Vonn ou encore de la snowboardeuse, un autre accident s'est déroulé sur la piste des JO 2026. Dans les qualifications du big air des JO de Milan-Cortina, le Finlandais Elias Lajunen est tombé sur sa tête et son flanc droit à la réception du saut, lors de son premier run. Complètement sonné, il est resté plusieurs minutes au sol sans vraiment bouger, créant l'effroi dans le public.

Fils de Samppa Lajunen, triple champion olympique de combiné nordique, il a été évacué sur civière sous les applaudissements du public. Le visage touché sur son côté droit, il a fait un signe du pouce au moment où il quittait la piste, rassurant tout le monde sur son état de santé, du moins sur le fait qu'il était conscient. Selon le média finlandais yle, qui a joint le Comité olympique finlandais, Lajunen s'est cogné la tête à la réception de son saut, mais était bien conscient et pouvait bouger l'intégralité de ses membres.