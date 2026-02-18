Tableau des médailles aux JO 2026 : la France bat le record, mais pas l'objectif, le classement en direct
Découvrez le tableau des médailles complet de ces JO 2026 avec la position de la France qui a battu son record dans des Jeux olympiques en nombre de médailles.
Les JO 2026 sont dans leur dernière ligne droite. Et comme très souvent dans chaque olympiade, le tableau des médailles est un élément essentiel pour voir si un pays a réussi oui ou non ces JO 2026. Une chose est certaine quand on observe ce tableau des médailles, l'Italie réalise un véritable carton en explosant tous les records. Les Transalpins se retrouvent juste derrière une intouchable équipe de Norvège.
En revanche, sur ce tableau des médailles des JO 2026, la France fait grise mine. Oui le record a été égalé dimanche 15 février avec les 15 médailles et a même été battu ce mardi 17 février grâce à la médaille d'or en biathlon, mais avec "seulement" 5 médailles d'or, la France n'est pas dans le top 5 au classement des nations dans ce tableau des médailles. Plus qu'un nombre, c'était l'objectif affiché par la ministre des Sports.
Le tableau des médailles des JO 2026 EN DIRECT
Découvrez le tableau complet des médailles de ces Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina 2026 avec une mise à jour qui peut prendre quelques minutes après la fin des épreuves et les médailles annoncées.
La liste des médaillés des JO 2026
Découvrez la liste des médaillés olympiques, discipline par discipline, dans le tableau ci-dessous. Cherchez un nom ou un sport dans le moteur de recherches pour voir les résultats.
12:07 - La France septième !
Belle course des Françaises dans cette finale de ski de fond sprint femmes JO 2026. Elles terminent à 23 secondes du duo suédoises (Dahlqvist, Sundling). La Suisse prend la médaille d'argent suivi de l'Allemagne qui a devancé de peu la Norvège
09:40 - La France 7e
Le tableau des médailles est toujours dominée par la Norvège devant l'Italie. La France est de son côté à la 7e place avec un record donc de 16 médailles dans ces JO 2026, mais il manque des médailles d'or pour grimper dans la hiérarchie. Une nouvelle médaille d'or et c'est peut être la 3e place pour notre délégation française...
07:50 - D'autres médailles pour la France ?
Après l'or du relais hommes en biathlon permettant à la France de battre son record de médailles dans des JO d'hiver, les Bleus sont encore attendus et rêvent d'exploser le compteur dans ce tableau des médailles, voici nos chances françaises du jour :
- 10h15 - Ski de Fond - qualifications sprint par équipes (H) : Mathis Desloges et Jules Chappaz avant la finale à 12h15
- 11h20 - Snowboard Slopestyle - finale (H) : Romain Allemand
- 14h45 - Biathlon - relais (F) : Camille Bened, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon et Julia Simon
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent en Italie du 6 février, date officielle, au dimanche 22 février. Pendant quinze jours, les athlètes des sports d'hiver se livreront de grosses batailles sur le biathlon, le ski alpin, le snowboard, patinage etc... Les JO 2026 seront à suivre en intégralité sur notre site, mais également à la télévision sur les chaînes du groupe France Télévisions et d'Eurosport, diffuseurs officiels de ces Jeux olympiques d'hiver 2026.