Tableau des médailles aux JO 2026 : la France très loin du top 5, le classement en direct
Retrouvez le tableau des médailles complet de ces JO 2026 avec la position de la France qui espère battre un record sur cette olympiade en nombre de médailles.
Les JO 2026 sont dans leur dernière ligne droite. Et comme très souvent dans chaque olympiade, le tableau des médailles est un élément essentiel pour voir si un pays a réussi oui ou non ces JO 2026. Une chose est certaine quand on observe ce tableau des médailles, l'Italie réalise un véritable carton en explosant tous les records. Les Transalpins se retrouvent juste derrière une intouchable équipe de Norvège.
En revanche, sur ce tableau des médailles des JO 2026, la France fait grise mine. Oui le record a été égalé dimanche 15 février et oui le record va etre battu, mais avec "seulement" 4 médailles d'or, la France se retrouve très loin du top 5 au classement des nations dans ce tableau des médailles. Plus qu'un nombre, c'était l'objectif affiché par la ministre des Sports.
Le tableau des médailles des JO 2026 EN DIRECT
Découvrez le tableau complet des médailles de ces Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina 2026 avec une mise à jour quelques minutes après la fin des épreuves et les médailles annoncées.
La liste des médaillés des JO 2026
Découvrez la liste des médaillés olympiques, discipline par discipline, dans le tableau ci-dessous. Cherchez un nom ou un sport dans le moteur de recherches pour voir les résultats.
10:25 - L'Italie cartonne
Ces JO 2026 sont un véritable carton pour l'équipe italienne... Au début de cette journée du mardi 17 février, l'Italie est deuxième au tableau des médailles avec 23 médailles au total dont 8 médailles d'or.
08:55 - La France s'éloigne du top 5
La délégation française va battre son record de médailles aux JO 2026, c'est quasiment une certitude, mais le top 5 s'éloigne très fortement pour nos Français, seulement 9e au classement au début de cette nouvelle journée aux JO ce mardi 17 février. Mais le biathlon, le ski alpinisme qui arrive... Les médailles d'or devraient tomber !
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent en Italie du 6 février, date officielle, au dimanche 22 février. Pendant quinze jours, les athlètes des sports d'hiver se livreront de grosses batailles sur le biathlon, le ski alpin, le snowboard, patinage etc... Les JO 2026 seront à suivre en intégralité sur notre site, mais également à la télévision sur les chaînes du groupe France Télévisions et d'Eurosport, diffuseurs officiels de ces Jeux olympiques d'hiver 2026.