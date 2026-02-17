Tableau des médailles aux JO 2026 : la France très loin du top 5, le classement en direct

Retrouvez le tableau des médailles complet de ces JO 2026 avec la position de la France qui espère battre un record sur cette olympiade en nombre de médailles.

Les JO 2026 sont dans leur dernière ligne droite. Et comme très souvent dans chaque olympiade, le tableau des médailles est un élément essentiel pour voir si un pays a réussi oui ou non ces JO 2026. Une chose est certaine quand on observe ce tableau des médailles, l'Italie réalise un véritable carton en explosant tous les records. Les Transalpins se retrouvent juste derrière une intouchable équipe de Norvège.

En revanche, sur ce tableau des médailles des JO 2026, la France fait grise mine. Oui le record a été égalé dimanche 15 février et oui le record va etre battu, mais avec "seulement" 4 médailles d'or, la France se retrouve très loin du top 5 au classement des nations dans ce tableau des médailles. Plus qu'un nombre, c'était l'objectif affiché par la ministre des Sports.

Le tableau des médailles des JO 2026 EN DIRECT

Découvrez le tableau complet des médailles de ces Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina 2026 avec une mise à jour quelques minutes après la fin des épreuves et les médailles annoncées.

La liste des médaillés des JO 2026

Découvrez la liste des médaillés olympiques, discipline par discipline, dans le tableau ci-dessous. Cherchez un nom ou un sport dans le moteur de recherches pour voir les résultats.