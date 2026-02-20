Tableau des médailles aux JO 2026 : un record pulvérisé et un top 5, le classement en direct
Le tableau des médailles de ces JO 2026 est largement dominé par la Norvège, mais avec son record battu, la France est dans le top 5 de ces Jeux olympiques d'hiver
Plus que quelques jours dans ces JO 2026. Et comme très souvent dans chaque olympiade, le tableau des médailles est un élément essentiel pour voir si un pays a réussi oui ou non ces JO 2026. Une chose est certaine quand on observe ce tableau des médailles, l'Italie réalise un véritable carton en explosant tous les records. Les Transalpins se retrouvent juste derrière une intouchable équipe de Norvège.
Sur ce tableau des médailles des JO 2026, la France a égalé dimanche 15 février le record dans des Jeux olympiques avec ses 15 médailles et a même battu ce record depuis mardi 17 février grâce à la médaille d'or en biathlon. Au total dans ce tableau des médailles, la France est en train de pulvériser son record avec une vingtaine de médailles. Mais au delà de ce record, le but était de devenir à minima la 5e nation mondiale au tableau des médailles. Au matin du vendredi 20 février... La France est toujours 4e, mais tout peut change.
Le tableau des médailles des JO 2026 EN DIRECT
Découvrez le tableau complet des médailles de ces Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina 2026 avec une mise à jour qui peut prendre quelques minutes après la fin des épreuves et les médailles annoncées.
La liste des médaillés des JO 2026
Découvrez la liste des médaillés olympiques, discipline par discipline, dans le tableau ci-dessous. Cherchez un nom ou un sport dans le moteur de recherches pour voir les résultats.
09:10 - La France toujours dans le top 4
A quelques jours de la fin des JO 2026, la France est toujours 4e au tableau des médailles... Avec 19 breloques au total, la délégation française a pulvérisé son record de Sotchi et Pyeongchang (15) et est même dans son objectif d'avant JO. En effet, si un chiffre n'était pas avancé, le top 5 des nations était un objectif très clair. Si la Norvège et l'Italie ne sont pas rattrapables, ce top 5 est plus que probable, surtout avec les courses de biathlon qui restent.
19/02/26 - 23:10 - Les Bleus proches du podium
Après deux nouvelles breloques obtenues ce jeudi 19 février en ski alpinisme grâce à Emily Harrop (argent) et à Thibault Anselmet (bronze), l'équipe de France olympique est 4e du classement des médailles avec 19 breloques obtenues dont 6 titres. Sans surprise, la Norvège continue de dominer le classement avec 34 breloques et 16 titres.
19/02/26 - 23:00 - L'or pour Liu !
Retour gagnant pour Alysa Liu ! Après avoir pris sa retraite sportive en avril 2022 pour passer du temps avec sa famille, l'Américaine est championne olympique de l'individuel dames en patinage artistique ! Elle s'offre l'or devant Kaori Sakamoto et Ami Nakai qui a récolté la note de 140,45 lors de son programme libre. Championne du monde, Alysa Liu fait le doublé avec les Jeux olympiques !
19/02/26 - 22:00 - Les États-Unis arrachent l'or !
En mort subite, il n'aura fallu que 4 minutes et sept secondes pour connaître la nation championne olympique en hockey sur glace féminin. Après leur sacre en 2018, les Américaines retrouvent l'or olympique grâce à une réalisation de Megan Keller. Le Canada termine les JO 2026 avec l'argent et la Suisse complète le podium.
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent en Italie du 6 février, date officielle, au dimanche 22 février. Pendant quinze jours, les athlètes des sports d'hiver se livreront de grosses batailles sur le biathlon, le ski alpin, le snowboard, patinage etc... Les JO 2026 seront à suivre en intégralité sur notre site, mais également à la télévision sur les chaînes du groupe France Télévisions et d'Eurosport, diffuseurs officiels de ces Jeux olympiques d'hiver 2026.