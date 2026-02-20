Tableau des médailles aux JO 2026 : un record pulvérisé et un top 5, le classement en direct

Le tableau des médailles de ces JO 2026 est largement dominé par la Norvège, mais avec son record battu, la France est dans le top 5 de ces Jeux olympiques d'hiver

Plus que quelques jours dans ces JO 2026. Et comme très souvent dans chaque olympiade, le tableau des médailles est un élément essentiel pour voir si un pays a réussi oui ou non ces JO 2026. Une chose est certaine quand on observe ce tableau des médailles, l'Italie réalise un véritable carton en explosant tous les records. Les Transalpins se retrouvent juste derrière une intouchable équipe de Norvège.

Sur ce tableau des médailles des JO 2026, la France a égalé dimanche 15 février le record dans des Jeux olympiques avec ses 15 médailles et a même battu ce record depuis mardi 17 février grâce à la médaille d'or en biathlon. Au total dans ce tableau des médailles, la France est en train de pulvériser son record avec une vingtaine de médailles. Mais au delà de ce record, le but était de devenir à minima la 5e nation mondiale au tableau des médailles. Au matin du vendredi 20 février... La France est toujours 4e, mais tout peut change.

Le tableau des médailles des JO 2026 EN DIRECT

Découvrez le tableau complet des médailles de ces Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina 2026 avec une mise à jour qui peut prendre quelques minutes après la fin des épreuves et les médailles annoncées.

La liste des médaillés des JO 2026

Découvrez la liste des médaillés olympiques, discipline par discipline, dans le tableau ci-dessous. Cherchez un nom ou un sport dans le moteur de recherches pour voir les résultats.