Pierre Crinon : suspendu après sa bagarre en hockey aux JO 2026, le Français a déjà blessé un joueur

Pierre Crinon a été suspendu par la Fédération de hockey sur glace.

L'image a fait le tour du monde. Pierre Crinon, joueur français de hockey sur glace, a été suspendu ce lundi 16 février par la Fédération française de hockey sur glace après sa bagarre face à l'attaquant canadien Tom Wilson. "C'est ça, le hockey ", a lâché Jordan Binnington, le gardien du Canada. Car pas de polémique la bas puisque en NHL, les bagarres sont autorisés... Ce n'est en revanche pas le cas aux JO.

La France n'a pas apprécié cette attitude, suspendant immédiatement le Français. Car si la FFHG a pris acte de la décision de la Fédération internationale (IIHF) de ne pas prendre de sanction contre les deux protagonistes de la bagarre, elle a décidé de punir son joueur pour " son comportement provocant à sa sortie de la glace. (...) Décision a donc été prise (...) de ne pas autoriser sa participation pour la/les prochaine(s) rencontre(s) du tournoi olympique". En décembre dernier en Ligue Magnus, il avait écopé d'une suspension de sept matches pour avoir été impliqué dans une monstrueuse bagarre au cours de laquelle Matt O'Connor, gardien d'Angers, avait été blessé. Ce dernier n'a toujours pas repris la compétition.