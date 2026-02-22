Biathlon aux JO 2026 : 13 médailles, 6 en or... Un bilan historique, toutes les médailles

Au terme de la quinzaine des JO 2026, l'équipe de France de biathlon a tout simplement été parfaite...

C'était attendu mais peut-être pas à ce point là. Le biathlon français a tenu son rang et a terminé en apothéose avec un fabuleux doublé samedi 21 février à l'occasion de la dernière course en biathlon de ces JO 2026. Océane Michelon et Julia Simon se parent d'or et d'argent sur la course des reines, l'impressionnante mass start des femmes. La veille, c'était l'ahtlète français le plus médaillé des Jeux qui concluait sa fabuleuse quizaine olympique par une médaille de bronze (sa neuvième) et l'unique de ce métal de sa carrière à l'occasion de la mass start hommes.

Résultats et médailles du biathlon aux JO 2026

Des JO 2026 parfaits...

En remontant encore le fil, les médailles françaises sont tombées sur presque toutes les courses du programme. Dès le 8 février, le relais mixte tricolore donnait le ton avec le premier titre olympique des six acquis par les Bleus. Eric Perrot, boosté par ce métal doré, était proche de récidiver deux jours après en prenant la deuxième place de l'individuel hommes. De son côté, Julia Simon en profitait pour glaner sa première des deux médailles d'or qu'elle aura obtenu. La deuxième, c'était aussi un doublé devant Lou Jeanmonnot sur le 15km individuel. Et après le relais mixte, ce sont les relais masculin et féminin qui vont écraser la concurrence avec deux belles médailles d'or. Émilien Jacquelin, auteur d'un relais extraordinaire, était en confiance après sa médaille de bronze obtenue deux jours avant sur la poursuite. C'est simple, en onze courses au programme, les Bleus ont décroché 13 médailles. En réalité, il suffisait de cette phrase pour résumé la prestation absolument dingue du biahtlon français dans ces Jeux d'hiver de Milan Cortina.