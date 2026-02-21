Biathlon aux JO 2026 : la mass start femmes au programme, résultats et médailles

Dernière course de biathlon dans ces JO 2026 avec la mass start femmes au programme et des chances de médailles pour nos Bleues.

12:00 - Deux grandes dernières Cette mass start femmes de biathlon de ces JO 2026 sera très particulière pour la locale de l'étape Dorothea Wierer. Devant son public, l'Italienne va tout simplement disputer la dernière course de sa carrière à 35 ans. "Peut-être que je pleurerai ou peut-être que je rirai", a confié la biathlète italienne avant cette ultime effort en carrière. Mais ce ne sera pas la seule dans cette situation puisque l'Allemande Franziska Preuss a aussi annoncé la fin de sa carrière après cette course. La révérence de deux grandes championnes.

11:30 - Le fonctionnement de cette mass start femmes Par rapport aux hommes, la mass start femmes est un peu plus courte. En effet, aujourd'hui 12,5km attendent les biathlètes contre 15 pour les garçons. Hormis cette unique différence, le format reste inchangé. Quatre tirs sont au programme avec deux tirs couché et deux tirs debout. Une faute entraine un passage par l'anneau de pénalité de 150m qui entraine généralement un retard de 20 secondes.

11:00 - Une ultime bataille avec la Norvège ? Cette dernière course de biathlon de ces JO 2026 sera aussi certainement l'occasion d'assister au dernier duel entre la Norvège et la France qui a battu son plein durant cette quinzaine olympique. Au classement des médailles, au biathlon, les Bleus et les Scandinaves ont chacun 11 médailles. En revanche, la balance penche en faveur des Français qui ont deux médailles d'or supplémentaires (5 contre 3).

10:30 - Des enseignements après la course des garçons La mass start hommes de biathlon dans ces JO 2026 s'est tenu ce vendredi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les tirs n'ont pas été très réussis pour la plupart des biathlètes. Seul le champion olympique norvégien Johannes Dale a réussi un 20/20. Les conditions étaient difficiles notamment avec un vent piégeur. Pour autant, le temps sur les skis sera aussi très important et les Françaises pourront s'appuyer sur la belle performance de Quentin Fillon Maillet, 3e de l'épreuve malgré un 16/20 au tir.

10:00 - La dernière chance de Braisaz-Bouchet Écartée du relais féminin, la Française a vécu des Jeux d'hiver assez terribles. Après deux contre-performances au sprint et sur l'individuel, la délégation française lui avait préféré Camille Bened lors du relais. Mais aujourd'hui, Justine Braisaz-Bouchet a l'occasion de se consoler sur cette mass start de biathlon. Ce serait, sans nul doute, la très belle histoire de cette fin d'Olympiades.

09:30 - Des chances françaises Comme depuis le début de ces JO 2026, la France sera très bien représentée en biathlon. Quatre coureuses tricolores tenteront de ramener une ou plusieurs nouvelles médailles à la délégation française. Julia Simon, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon et Justine Braisaz-Bouchet prendront le départ.