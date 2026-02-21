Biathlon aux JO 2026 : la mass start femmes au programme, résultats et médailles
Dernière course de biathlon dans ces JO 2026 avec la mass start femmes au programme et des chances de médailles pour nos Bleues.
- La mass start femmes, dernière course de biathlon des JO 2026, est au programme ce samedi 21 février avec nos 4 Françaises très attendues : Lou Jeanmonnot, Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet et Océane Michelon.
- Depuis le début des JO 2026 en biathlon, l'équipe de France écrase la concurrence avec 11 médailles en 10 courses, soit une médaille sur toutes les courses. Ils ont également obtenu 5 médailles d'or avec les relais, mixte, femmes et hommes ainsi que lors de l'individuel femmes avec Julia Simon. Un bilan historique.
- Suivez toutes les courses du biathlon dans ces JO 2026 avec les résultats en live et tous les médaillés français.
12:00 - Deux grandes dernières
Cette mass start femmes de biathlon de ces JO 2026 sera très particulière pour la locale de l'étape Dorothea Wierer. Devant son public, l'Italienne va tout simplement disputer la dernière course de sa carrière à 35 ans. "Peut-être que je pleurerai ou peut-être que je rirai", a confié la biathlète italienne avant cette ultime effort en carrière. Mais ce ne sera pas la seule dans cette situation puisque l'Allemande Franziska Preuss a aussi annoncé la fin de sa carrière après cette course. La révérence de deux grandes championnes.
11:30 - Le fonctionnement de cette mass start femmes
Par rapport aux hommes, la mass start femmes est un peu plus courte. En effet, aujourd'hui 12,5km attendent les biathlètes contre 15 pour les garçons. Hormis cette unique différence, le format reste inchangé. Quatre tirs sont au programme avec deux tirs couché et deux tirs debout. Une faute entraine un passage par l'anneau de pénalité de 150m qui entraine généralement un retard de 20 secondes.
11:00 - Une ultime bataille avec la Norvège ?
Cette dernière course de biathlon de ces JO 2026 sera aussi certainement l'occasion d'assister au dernier duel entre la Norvège et la France qui a battu son plein durant cette quinzaine olympique. Au classement des médailles, au biathlon, les Bleus et les Scandinaves ont chacun 11 médailles. En revanche, la balance penche en faveur des Français qui ont deux médailles d'or supplémentaires (5 contre 3).
10:30 - Des enseignements après la course des garçons
La mass start hommes de biathlon dans ces JO 2026 s'est tenu ce vendredi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les tirs n'ont pas été très réussis pour la plupart des biathlètes. Seul le champion olympique norvégien Johannes Dale a réussi un 20/20. Les conditions étaient difficiles notamment avec un vent piégeur. Pour autant, le temps sur les skis sera aussi très important et les Françaises pourront s'appuyer sur la belle performance de Quentin Fillon Maillet, 3e de l'épreuve malgré un 16/20 au tir.
10:00 - La dernière chance de Braisaz-Bouchet
Écartée du relais féminin, la Française a vécu des Jeux d'hiver assez terribles. Après deux contre-performances au sprint et sur l'individuel, la délégation française lui avait préféré Camille Bened lors du relais. Mais aujourd'hui, Justine Braisaz-Bouchet a l'occasion de se consoler sur cette mass start de biathlon. Ce serait, sans nul doute, la très belle histoire de cette fin d'Olympiades.
09:30 - Des chances françaises
Comme depuis le début de ces JO 2026, la France sera très bien représentée en biathlon. Quatre coureuses tricolores tenteront de ramener une ou plusieurs nouvelles médailles à la délégation française. Julia Simon, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon et Justine Braisaz-Bouchet prendront le départ.
Biathlètes français aux JO de Milan Cortina
Voici la liste des biathlètes de la délégation français présents aux JO 2026 de Milan Cortina.
Hommes : Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Éric Perrot, Emilien Claude, Oscar Lombardot
Femmes : Camille Bened, Justine Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon, Julia Simon, Jeanne Richard
Calendrier du biathlon aux JO de Milan Cortina
- Mardi 17 février
- 14 h 30 : relais 4x7,5 km hommes
- Mercredi 18 février
- 14 h 45 : relais 4x6 km femmes
- Vendredi 20 février
- 14 h 15 : mass start hommes 15 km
- Samedi 21 février
- 14 h 15 : mass start femmes 12,5 km