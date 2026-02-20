Biathlon aux JO 2026 : la mass start hommes au programme, résultats et médailles
L'équipe de France de biathlon compte bien terminer en apothéose ces JO 2026 en commençant par la mass start hommes.
- Place à la mass start des hommes ce vendredi 20 février avec Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin et Fabien Claude.
- Depuis le début des JO 2026 en biathlon, l'équipe de France écrase la concurrence avec 10 médailles en 9 courses. Ils ont également obtenu 4 médailles d'or avec les relais, mixte, femmes et hommes ainsi que lors de l'individuel femmes avec Julia Simon. Un bilan historique.
- Suivez toutes les courses du biathlon dans ces JO 2026 avec les résultats en live et tous les médaillés français.
Biathlètes français aux JO de Milan Cortina
Voici la liste des biathlètes de la délégation français présents aux JO 2026 de Milan Cortina.
Hommes : Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Éric Perrot, Emilien Claude, Oscar Lombardot
Femmes : Camille Bened, Justine Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon, Julia Simon, Jeanne Richard
Calendrier du biathlon aux JO de Milan Cortina
- Mardi 17 février
- 14 h 30 : relais 4x7,5 km hommes
- Mercredi 18 février
- 14 h 45 : relais 4x6 km femmes
- Vendredi 20 février
- 14 h 15 : mass start hommes 15 km
- Samedi 21 février
- 14 h 15 : mass start femmes 12,5 km