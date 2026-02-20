Biathlon aux JO 2026 : la mass start hommes au programme, résultats et médailles

L'essentiel
  • Place à la mass start des hommes ce vendredi 20 février avec Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin et Fabien Claude.
  • Depuis le début des JO 2026 en biathlon, l'équipe de France écrase la concurrence avec 10 médailles en 9 courses. Ils ont également obtenu 4 médailles d'or avec les relais, mixte, femmes et hommes ainsi que lors de l'individuel femmes avec Julia Simon. Un bilan historique.
  • Suivez toutes les courses du biathlon dans ces JO 2026 avec les résultats en live et tous les médaillés français.
Derniers résultats

09:00 - Le biathlon nous avait manqué

Bonjour à toutes et à tous. C'est le retour du biathlon ce vendredi dans ces JO 2026 après un jeudi sans cette discipline qui rapporte son lot de médailles à la délégation française. Au programme ce vendredi, la mass start hommes avec un départ prévu à 14h15. 

Biathlètes français aux JO de Milan Cortina

Voici la liste des biathlètes de la délégation français présents aux JO 2026 de Milan Cortina.

Hommes : Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Éric Perrot, Emilien Claude, Oscar Lombardot

Femmes : Camille Bened, Justine Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon, Julia Simon, Jeanne Richard

Calendrier du biathlon aux JO de Milan Cortina

  • Mardi 17 février
  • 14 h 30 : relais 4x7,5 km hommes
  • Mercredi 18 février
  • 14 h 45 : relais 4x6 km femmes
  • Vendredi 20 février
  • 14 h 15 : mass start hommes 15 km
  • Samedi 21 février
  • 14 h 15 : mass start femmes 12,5 km
