Biathlon aux JO 2026 : le relais femmes rêve d'or, résultats et médailles

Après les hommes, le relais femmes est au programme ce mercredi 18 février en biathlon dans ces JO 2026 avec l'or également comme objectif

12:20 - Un relais femmes sous haute tension dans ces JO 2026 Comme chez les hommes, le relais femmes s’annonce comme l’un des grands moments collectifs de ces JO 2026. Quatre passages, huit tirs, et une dynamique qui peut changer à chaque échange. En olympique, ce format ne pardonne pas : une seule erreur peut faire basculer une médaille. Le dernier tir debout sera, comme souvent, le juge de paix.



12:00 - Qui sont les favoris pour ce relais femmes des JO 2026 ? Ces cinq nations devraient se jouer les médailles dans ce relais femmes des JO 2026. France : densité exceptionnelle dans le top mondial, régularité en relais ces dernières saisons, très peu de points faibles au tir. Capable de gagner même avec un tour de pénalité si le ski est au niveau.

Suède : énorme potentiel sur les skis et finisseuses très rapides. Le facteur clé reste la stabilité au tir ; si la Suède sort sans tour, elle peut battre la France.

Norvège : collectif expérimenté et solide mentalement. Légèrement plus irrégulière récemment, mais capable de hausser le niveau le jour J.

Italie : outsider sérieux avec l'avantage d'être à domicile. Cette équipe est très appliquée au tir. Elle peut profiter d’une course tactique ou de conditions difficiles.

Allemagne : elle a une culture collective forte et gestion intelligente des balles de pioche. Moins dominante individuellement, mais dangereuse si les favorites commettent des erreurs.

11:40 - Julia Simon rétablie ? La Française Julia Simon était malade lors du sprint femmes en biathlon la semaine dernière. Elle a terminé très loin au classement et a du déclarer forfait pour la poursuite car cela ne servait à rien selon les mots du staff de l'équipe de France afin de se préserver pour le relais de ce mercredi et également la mass start, la course des reines, à la toute fin de ces Jeux. Dernière relayeuse aujourd'hui, la Française est certainement rétablie pour avoir ce rôle si important...

11:20 - Gare à l’impact des balles de pioche Hier, Fabien Claude a failli coûter cher au relais des hommes. En relais, trois balles supplémentaires sont autorisées par tir. Elles évitent souvent le tour de pénalité, mais elles ont un coût. Chaque recharge fait perdre du temps et surtout du rythme. Une équipe qui multiplie les pioches peut rester au contact visuel… mais arriver entamée physiquement dans la dernière boucle. Dans ces JO 2026, la différence pourrait se jouer sur la capacité à limiter les rechargements tout en restant rapide face aux cibles à l'inster, hier, d'Émilien Jacquelin.



11:00 - Un problème mental pour Justine Braisaz-Bouchet ? Sur le sujet, Lou Jeanmonnot s’était montrée mystérieuse après le sprint des JO 2026, en lâchant seulement un... "Oui, on a parlé, mais le contenu doit rester entre nous. Si elle a envie de parler de ce qui ne va pas, elle le fera elle-même". Il y a bien un problème avec Justine Braisaz-Bouchet. Celui-ci est-il d’ordre physique ? Mental ? On le saura peut être à la fin des Jeux olympiques d'hiver...

10:30 - L'ambition de Camille Bened "Si on m'avait dit ça il y a six mois, je ne l'aurais pas forcément cru (d'être aux JO) même si c'était un objectif, expliquait Camille Bened à son arrivée en Italie. "Après la première semaine d'Östersund, je me suis rendu compte que j'étais en capacité de faire des belles courses et de m'installer dans cette équipe ultra-dense. Ça fait un moment que les JO trottent dans ma tête. J'ai envie de m'exprimer comme j'ai pu le faire sur la Coupe du monde sans faire forcément plus, lachait-elle il y a dix jours. Ça reste une course de biathlon comme on en fait toute la saison." Espérons qu'elle garde cette même ambition pour ce relais femmes des JO qui ne vise que l'or...

10:00 - Deux victoires cette saison pour le relais L'équipe de France a remporté deux relais depuis le début de la saison en biathlon. C'était à Ostersund et Oberhof. Mais l'équipe de France n'est pas seule au monde dans cette épreuve... La Norvège et la Suède ont également empoché une victoire cette saison et sont également des prétendantes à la médaille d'or dans ces JO 2026.

09:30 - La composition du relais C'est une surprise ? Pas vraiment. Après des JO 2026 catastrophiques pour Justine Braisaz-Bouchet, la Française a été écartée du relais, laissant sa place à Camille Bened, 6e sur l'individuel et surtout valeur sure sur le tir... Avec 12 fautes en deux courses, la championne olympique de la mass start à Pékin aurait pu condamner les Bleues dès le début de la course si elle était à ce niveau.