Biathlon aux JO 2026 : le relais hommes ne veut que de l'or, résultats et médailles
Nouvelle course de biathlon aux JO 2026 avec le relais hommes au programme ce mardi 17 février avec un objectif clair, la médaille d'or.
- Le relais hommes est au programme du biathlon ce mardi 17 février aux JO 2026. Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin, Eric Perrot et Fabien Claude sont attendus pour amener une nouvelle médaille d'or à la France.
- Depuis le début des JO 2026 en biathlon, l'équipe de France cartonne avec un record battu en nombre de médailles, 8 en 7 courses. Les Bleus ont pour le moment trois médailles d'or avec Fillon Maillet en sprint, Julia Simon sur l'individuel et le relais mixte.
- Suivez toutes les courses du biathlon dans ces JO 2026 avec les résultats en live et tous les médaillés français.
13:25 - Prendre exemple sur le relais mixte
En ouverture des JO 2026, les Français avaient signé une belle performance en devenant champions olympiques du relais mixte. Eric Perrot et Quentin Fillon Maillet, qui étaient alignés sur le relais mixte avec Lou Jeanmonnot et Julia Simon, vont tenter d'aller chercher une nouvelle médaille d'or sur ce relais hommes, en compagnie de Fabien Claude et Emilien Jacquelin.
13:15 - On connaît la composition du relais féminin pour demain !
L'équipe de France rêvera de décrocher l'or olympique dans ces JO 2026 de Milan Cortina.
???? La composition du relais féminin de biathlon qui s’élancera demain à partir de 14h45 :— Equipe France (@EquipeFRA) February 17, 2026
1️⃣ Camille Bened
2️⃣ Lou Jeanmonnot
3️⃣ Océane Michelon
4️⃣ Julia Simon#AllezLesBleus #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/i5ViZwqJsy
13:12 - La France vise la médaille d'or
La France peut-elle aller chercher l'or sur le relais hommes des JO 2026 ? Après une poursuite amère, soldée par une médaille de bronze pour Jacquelin et la médaille en chocolat pour Perrot, l'équipe de France s'avance revancharde sur ce relais.
Biathlètes français aux JO de Milan Cortina
Voici la liste des biathlètes de la délégation français présents aux JO 2026 de Milan Cortina.
Hommes : Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Éric Perrot, Emilien Claude, Oscar Lombardot
Femmes : Camille Bened, Justine Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon, Julia Simon, Jeanne Richard
Calendrier du biathlon aux JO de Milan Cortina
- Mardi 17 février
- 14 h 30 : relais 4x7,5 km hommes
- Mercredi 18 février
- 14 h 45 : relais 4x6 km femmes
- Vendredi 20 février
- 14 h 15 : mass start hommes 15 km
- Samedi 21 février
- 14 h 15 : mass start femmes 12,5 km