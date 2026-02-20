Biathlon aux JO 2026 : Fillon Maillet arrache le bronze, une mass start terrible pour les Français, résultats et médailles
L'équipe de France de biathlon compte bien terminer en apothéose ces JO 2026 et commence par la mass start hommes avec la médaille de bronze de Quentin Fillon Maillet ce vendredi.
- La mass start des hommes ce vendredi 20 février a vu le Norvégien Johannes Dale s'imposer devant son compatriote Sturla Laegreid. Le Français Quentin Fillon Maillet complète le podium.
- Depuis le début des JO 2026 en biathlon, l'équipe de France écrase la concurrence avec 10 médailles en 9 courses. Ils ont également obtenu 5 médailles d'or avec les relais, mixte, femmes et hommes ainsi que lors de l'individuel femmes avec Julia Simon. Un bilan historique.
- Suivez toutes les courses du biathlon dans ces JO 2026 avec les résultats en live et tous les médaillés français.
15:15 - Fillon Maillet dans l'histoire
Avec cette nouvelle médaille, Quentin Fillon Maillet est définitivement entré dans l'histoire du sport français. Le Jurassien est tout simplement devenu, ce vendredi 20 février, l'athlète tricolore le plus médaillé dans des Jeux Olympiques avec neuf breloques. C'est plus que Teddy Riner et Martin Fourcade.
15:00 - Une superbe image !
Les trois derniers de cette mass start hommes de biathlon s'arrêtent pour offrir un ultime sprint à trois. Une belle image et à ce jeu-là c'est Fabien Claude qui décroche la 27e place.
14:58 - La 20e place pour Perrot
Le troisième Français de cette mass start hommes de ces JO 2026 doit se contenter de la 20e place après sept tours de pénalité.
14:56 - Jacquelin est 12e
Le Français savoure cette fin de JO 2026 en se tournant vers ses supporters avant de franchir la ligne d'arrivée. Émilien Jacquelin termine à la 12e place de cette mass start hommes de biathlon.
14:54 - Dale est champion olympique, Fillon Maillet en bronze !
Dale en termine avec l'or dans cette mass start. Laegreid termine deuxième juste devant Fillon Maillet auteur d'un finish énorme !
❄️ #MilanoCortina2026 | ???????????? MONSTRUEUX ! Quentin Fillon Maillet s'offre un nouveau podium olympique en prenant la 3e place de la mass start derrière Johannes Dale et Sturla Lægreid.— francetvsport (@francetvsport) February 20, 2026
14:51 - L'attaque de Fillon Maillet !
Quelle attaque du Français qui dépose Horn dans la montée. L'Allemand tente, tout de même, de s'accrocher au wagon du Français. Le suspense est énorme dans cette fin de course.
14:50 - Fillon Maillet rentre !
Quel retour de Quentin Fillon Maillet ! Il est revenu sur l'Allemand Philip Horn. Le Français se bat pour la médaille de bronze.
14:49 - Horn grimace
L'Allemand bataille pour essayer de conserver sa troisième place mais Fillon Maillet commence à le menacer. Le podium est en ligne de mire !
14:47 - LA BATAILLE POUR LE PODIUM !
Horn et Fillon Maillet commettent une seule erreur et ressortent presque au même moment de l'anneau de pénalité. Le Français va chasser l'Allemand pour une dernière boucle qui s'annonce dingue.
14:46 - Dale va être champion olympique !
Quelle performance du Norvégien qui ne commet aucune erreur sur le tir aujourd'hui. Laegrid lui emboite le pas.
14:45 - Ça peut se jouer maintenant !
Place au dernier tir de cette mass start hommes de ces JO 2026. Dale va s'installer sur le pas de tir avec une avance confortable. En revanche, derrière tout est encore jouable. Fillon Maillet est à 10 secondes du podium. Pas le droit à l'erreur pour le Français.
14:42 - Dale fait très mal !
À l'avant de la course, le Norvégien pose une réelle option sur la médaille d'or dans cette mass start hommes de ces JO 2026.
14:40 - La situation au classement
Dale est le nouveau leader provisoire de cette mass start hommes de ces JO 2026. Il est seul en tête à cinq kilomètres de l'arrivée avec 21" d'avance sur Horn et 27" sur Laegreid. Fillon Maillet est quatrième avec 41" de retard sur Dale. Le podium est encore jouable pour le Français.
14:38 - Un tir catastrophique !
C'est terrible ! Jacquelin commet quatre erreurs au premier tir debout et hypothèque ses chances de médailles. Fillon Maillet fait aussi une erreur. Dale et Horn font la meilleure opération avec aucune faute.
14:35 - Giacomel s'arrête !
C'est une terrible image. Tomaso Giacomel, un des favoris de la course, ne peut plus continuer et est contraint d'abandonner à domicile.
Biathlètes français aux JO de Milan Cortina
Voici la liste des biathlètes de la délégation français présents aux JO 2026 de Milan Cortina.
Hommes : Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Éric Perrot, Emilien Claude, Oscar Lombardot
Femmes : Camille Bened, Justine Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon, Julia Simon, Jeanne Richard
Calendrier du biathlon aux JO de Milan Cortina
- Mardi 17 février
- 14 h 30 : relais 4x7,5 km hommes
- Mercredi 18 février
- 14 h 45 : relais 4x6 km femmes
- Vendredi 20 février
- 14 h 15 : mass start hommes 15 km
- Samedi 21 février
- 14 h 15 : mass start femmes 12,5 km