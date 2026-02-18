Biathlon aux JO 2026 : la France en course pour la médaille d'or dans un relais tendu, résultats et médailles

Après les hommes, le relais femmes est au programme ce mercredi 18 février en biathlon dans ces JO 2026 avec l'or également comme objectif. Pour l'heure, la France est à la lutte !

Derniers résultats

15:33 - L'écart est stabilisé pour la France La Norvège, la République Tchèque et la Suède sortent du debout. Elles sont à plus de 40 secondes. Julia Simon va devoir finir le travail pour aller chercher l'or dans ces JO 2026 !

15:32 - BEAU TIR POUR OCÉANE MICHELON ! Il n'y a eu qu'une seule pioche sur le debout ! Les autres nations ne sont toujours pas sur le pas de tir ! La France est plus que jamais en tête !

15:30 - Océane Michelon arrive sur le debout ! Il faut assurer pour la Française ! Il y a plus de 40 secondes d'avance ! Allez !

15:28 - Océane Michelon ne faiblit pas À chaque mètre, la Française amplifie son avance. Elle a presque 40 secondes d'avance sur les premières poursuivantes. On peut rêver du Grand Chelem dans ces JO 2026 !

15:27 - Les Bleues s'envolent dans ce relais femmes des JO 2026 ! La Norvège, la Bulgarie et la Suède sont déjà à 30 secondes de l'équipe de France. Les Françaises ont les cartes en main pour aller chercher l'or !

15:25 - MAGNIFIQUE TIR D'OCÉANE MICHELON ! La Française fait du 100% au couché (5/5) ! Elle repart en tête, alors que les autres nations ne sont pas encore arrivées sur le pas de tir !

15:23 - Océane Michelon creuse l'écart La Française a déjà dix secondes d'avance sur les autres nations. L'écart est également maintenu avec la Suédoise Elvira Oeberg.

15:22 - Océane Michelon s'en va ! La Française fait immédiatement l'effort ! Elle a déjà pris cinq secondes d'avance sur la Lettonie et la Bulgarie !

15:20 - C'est parti pour Océane Michelon ! La Lettonie et la Bulgarie passent le relais en tête. La France est en embuscade à moins de cinq secondes ! À l'image d'Émilien Jacquelin, Lou Jeanmonnot a comblé tout l'écart ! Derrière, la Norvège est à 16 secondes.

15:18 - Lou Jeanmonnot est magnifique ! La Française est à la troisième position. Elle rentre, tout gentiment, sur la tête de ce relais femmes des JO 2026. La Lettonie, la Bulgarie sont à trois secondes !

15:15 - SUPERBE TIR DE JEANMONNOT ! La France n'est plus qu'à une dizaine de secondes de la tête grâce à son 5/5 ! L'Allemagne est allée tourner ! La Norvège est devant ! Tout est relancé !

15:14 - L'Allemagne craque à son tour ! Preuss fait deux fautes. La Norvège repart en tête.

15:12 - Lou Jeanmonnot réalise un énorme effort ! La Française n'est plus qu'à 30 secondes de la tête. Le podium est à 15 secondes. Le prochain debout sera décisif dans ce relais femmes des JO 2026.

15:10 - Il y a un gros peloton Derrière l'Allemagne, il y a une dizaine de nations à 15 secondes. Lou Jeanmonnot est à un troisième étage. Elle fait l'effort avec la Suède et Magnusson.