Biathlon aux JO 2026 : la France en course pour la médaille d'or dans un relais tendu, résultats et médailles
Après les hommes, le relais femmes est au programme ce mercredi 18 février en biathlon dans ces JO 2026 avec l'or également comme objectif. Pour l'heure, la France est à la lutte !
- Ce mercredi 18 février, c'est au tour des femmes d'être sur la piste après les hommes ce mardi. Le staff a fait un choix fort en écartant Justine Braisaz-Bouchet, hors de forme depuis le début des JO 2026. Julia Simon, Camille Bened, Lou Jeanmonnot et Océane Michelon sont attendues.
- Depuis le début des JO 2026 en biathlon, l'équipe de France cartonne avec un record battu en nombre de médailles, 9 en 8 courses. Avec ce titre sur le relais hommes, les Bleus affichent 4 médailles d'or avec Fillon Maillet en sprint, Julia Simon sur l'individuel et le relais mixte.
- Suivez toutes les courses du biathlon dans ces JO 2026 avec les résultats en live et tous les médaillés français.
15:33 - L'écart est stabilisé pour la France
La Norvège, la République Tchèque et la Suède sortent du debout. Elles sont à plus de 40 secondes. Julia Simon va devoir finir le travail pour aller chercher l'or dans ces JO 2026 !
15:32 - BEAU TIR POUR OCÉANE MICHELON !
Il n'y a eu qu'une seule pioche sur le debout ! Les autres nations ne sont toujours pas sur le pas de tir ! La France est plus que jamais en tête !
15:30 - Océane Michelon arrive sur le debout !
Il faut assurer pour la Française ! Il y a plus de 40 secondes d'avance ! Allez !
15:28 - Océane Michelon ne faiblit pas
À chaque mètre, la Française amplifie son avance. Elle a presque 40 secondes d'avance sur les premières poursuivantes. On peut rêver du Grand Chelem dans ces JO 2026 !
15:27 - Les Bleues s'envolent dans ce relais femmes des JO 2026 !
La Norvège, la Bulgarie et la Suède sont déjà à 30 secondes de l'équipe de France. Les Françaises ont les cartes en main pour aller chercher l'or !
15:25 - MAGNIFIQUE TIR D'OCÉANE MICHELON !
La Française fait du 100% au couché (5/5) ! Elle repart en tête, alors que les autres nations ne sont pas encore arrivées sur le pas de tir !
❄️ #MilanoCortina2026 | ???????? IMPECCABLE ! 5/5 pour Océane Michelon ! La France est largement en tête ????— francetvsport (@francetvsport) February 18, 2026
???? Suivez les JO en direct sur la chaîne sport : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/mvJG7xhzIa
15:23 - Océane Michelon creuse l'écart
La Française a déjà dix secondes d'avance sur les autres nations. L'écart est également maintenu avec la Suédoise Elvira Oeberg.
15:22 - Océane Michelon s'en va !
La Française fait immédiatement l'effort ! Elle a déjà pris cinq secondes d'avance sur la Lettonie et la Bulgarie !
15:20 - C'est parti pour Océane Michelon !
La Lettonie et la Bulgarie passent le relais en tête. La France est en embuscade à moins de cinq secondes ! À l'image d'Émilien Jacquelin, Lou Jeanmonnot a comblé tout l'écart ! Derrière, la Norvège est à 16 secondes.
15:18 - Lou Jeanmonnot est magnifique !
La Française est à la troisième position. Elle rentre, tout gentiment, sur la tête de ce relais femmes des JO 2026. La Lettonie, la Bulgarie sont à trois secondes !
❄️ #MilanoCortina2026 | ???????? Lou Jeanmonnot 5/5 pour son deuxième tir ! Elle n'est plus qu'a 11 secondes. Elle nous fait une Émilien Jacquelin !!!!! ????— francetvsport (@francetvsport) February 18, 2026
???? Suivez les JO en direct sur la chaîne sport : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/PW5VDL1Fwh
15:15 - SUPERBE TIR DE JEANMONNOT !
La France n'est plus qu'à une dizaine de secondes de la tête grâce à son 5/5 ! L'Allemagne est allée tourner ! La Norvège est devant ! Tout est relancé !
15:12 - Lou Jeanmonnot réalise un énorme effort !
La Française n'est plus qu'à 30 secondes de la tête. Le podium est à 15 secondes. Le prochain debout sera décisif dans ce relais femmes des JO 2026.
15:10 - Il y a un gros peloton
Derrière l'Allemagne, il y a une dizaine de nations à 15 secondes. Lou Jeanmonnot est à un troisième étage. Elle fait l'effort avec la Suède et Magnusson.
15:09 - Ça passe difficilement pour Lou Jeanmonnot !
La Française a réalisé deux pioches. La Suède est allée tourner. Les Bleues sont à la 12e place à 48 secondes de la tête. Le podium n'est plus qu'à 23 secondes. Tout est encore possible dans ce relais femmes des JO 2026.
Biathlètes français aux JO de Milan Cortina
Voici la liste des biathlètes de la délégation français présents aux JO 2026 de Milan Cortina.
Hommes : Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Éric Perrot, Emilien Claude, Oscar Lombardot
Femmes : Camille Bened, Justine Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon, Julia Simon, Jeanne Richard
Calendrier du biathlon aux JO de Milan Cortina
- Mardi 17 février
- 14 h 30 : relais 4x7,5 km hommes
- Mercredi 18 février
- 14 h 45 : relais 4x6 km femmes
- Vendredi 20 février
- 14 h 15 : mass start hommes 15 km
- Samedi 21 février
- 14 h 15 : mass start femmes 12,5 km