Justine Braisaz-Bouchet : écartée du relais, un problème extra sportif ?

Des Jeux olympiques 2026 catastrophiques pour la Française Justine Braisaz-Bouchet dans ces JO 2026.

Justine Braisaz-Bouchet traverse des Jeux olympiques catastrophiques à Milan Cortina. Pas présente lors du relais mixte avec une Julia Simon préférée à Justine Braisaz-Bouchet, la biathlète, championne olympique de la mass start à Pékin, a été totalement hors sujet sur toutes les courses individuelles. Lors de l'individuel justement, la Française a terminé loin, très très loin, à une insignifiante 80e place et 8 fautes au tir. Lors du sprint, quatre nouvelles fautes sur deux tirs et une 62e place, non qualificative pour la poursuite des JO 2026. Et même avec le forfait de Julia Simon sur la poursuite, malade.

Un problème sportif ou extra sportif ?

Justine Braisaz-Bouchet réalise des JO 2026 difficiles, très difficiles avec des performances sportives étonnantes. Malade, en manque de forme ? Difficile de répondre. Surtout que la Française était dans une forme ascendante ces dernières semaines avec un temps de ski incroyable, le meilleur du plateau. Elle a également remporté l'individuel d'avant les JO, prouvant sa bonne forme. Mais la question se pose après cette fameuse affaire de la carte bleue... Si Julia Simon a demandé qu'on lui foute la paix, expliquant également que l'équipe est passée à autre chose, Justine Braisaz-Bouchet a peut être eu du mal à encaisser son déclassement lors du relais mixte et voir Julia Simon au sommet de son art a peut être touché la biathlète... Rappelons également que Justine Braisaz-Bouchet a également reçu de nombreuses menaces de mort à l'encontre de sa fille à cause de cette affaire, provoquant un impact psychologique extrêmement violent. Il va falloir désormais se relever pour la Française.