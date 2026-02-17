Eric Perrot : au bout de lui même et proche du malaise après le relais des JO 2026

Eric Perrot a eu du mal à se remettre de son effort sur le relais hommes en biathlon.

Eric Perrot a remporté sa troisième médaille de ces Jeux olympiques d'hiver, sa seconde médaille d'or après celle obtenue sur le relais mixte. C'est encore une fois avec ses coéquipiers que le biathlète français a remporté son second titre. Dans un trio de tête avec la Norvège et la Suède, Quentin Fillon Maillet a lancé Eric Perrot dans les meilleures conditions. Très fort sur les skis, incroyablement rapide sur le tir couché, le Français a pris beaucoup d'avance avant le dernier tir debout. Mais avec deux erreurs et le retour du Norvégien, Eric Perrot a du puiser dans ses réserves , peut être trop.

Blanc comme neige sans mauvais jeu de mot, le regard dans le vide quand il tombe dans les bras de ses coéquipiers, Eric Perrot a eu du mal à se remettre de la course, obligeant les organisateurs à retarder le protocole et le podium de ce relais hommes des JO 2026. Alors qu'il était avec ses proches, on a entendu Quentin Fillon Maillet dire qu'il avait besoin de récupérer et qu'il avait été pris en charge par l'équipe médicale pour une prise de tension notamment. Plus de peur que de mal, le Français a pu monter sur le podium et faire la fête !