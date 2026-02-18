JO 2026 : un chien au milieu des athlètes, franchissant la ligne d'arrivée lors du sprint par équipes en ski de fond, la vidéo

Scène improbable dans ces JO 2026 avec un chien qui participe au sprint par équipes en ski de fond.

Il y a des images qui font le tour de la planète en raison des exploits sportifs et des performances qui permettent aux athlètes d'entrer dans la légende... Et puis, il y a les images extra sportives dans ces JO 2026. Si on oublie pas le casque en skeleton de l'Ukrainien, rendant hommage à ses compatriotes décédés ou encore les images d'un Jake Paul en larmes en voyant sa femme en or sur le patinage de vitesse... Il y a désormais le chien qui franchit la ligne d'arrivée dans l'épreuve de sprint par équipes en ski de fond.

Lors de l'arrivée des dernières concurrentes, ce chien loup a décidé de prendre le même parcours que les athlètes pour franchir la ligne d'arrivée... Et d'après les images il a été très rapide et est peut être qualifié pour la finale de ces JO 2026... Plus de peur que de mal, le chien n'a pas perturbé la course et a été récupérée à la fin de la course.