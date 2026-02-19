Peau de phoque en ski alpinisme aux JO 2026 : la peau utilisée vient-elle vraiment de l'animal ?

Présent aux JO 2026, le ski alpinisme utilise de la peau de phoque.

Lors des JO 2026 avec le début du ski alpinisme, vous entendez souvent parler de la peau de phoque... Sachez que la peau de phoque est un accessoire indispensable en ski de randonnée et en ski nordique pour permettre la progression en montée. Elle se présente sous la forme d'une bande textile que l'on fixe sous la semelle du ski. Son rôle est d'offrir une accroche efficace vers l'arrière tout en conservant une bonne capacité de glisse vers l'avant.

Le principe de fonctionnement repose sur l'orientation des fibres. La surface extérieure de la peau est composée de milliers de poils synthétiques ou naturels orientés dans un seul sens. Lorsque le skieur avance, les fibres se couchent dans le sens du mouvement, ce qui réduit la friction et permet au ski de glisser. En revanche, lorsqu'une force s'exerce vers l'arrière — par exemple lorsque le skieur pousse pour monter une pente — les fibres se redressent et accrochent les cristaux de neige, empêchant le ski de reculer.

De la vraie peau de phoque ?

Historiquement, ces bandes étaient effectivement fabriquées à partir de véritables peaux, notamment de phoque, mais aussi de renne ou d'élan dans certaines régions nordiques. Les poils naturels, orientés vers l'arrière, offraient naturellement cette propriété anti recul. Toutefois, l'usage de véritables peaux de phoque a progressivement disparu au cours du XXe siècle pour des raisons éthiques, réglementaires et techniques. Aujourd'hui, les fabricants utilisent quasi exclusivement des matériaux textiles spécialisés.

La composition de la peau de phoque

La fibre extérieure (la "peluche"), responsable de la glisse et de l'accroche. Elle est fabriquée soit en mohair (fibre naturelle issue de la chèvre angora), soit en nylon ou autres fibres synthétiques, soit en mélange des deux. Le mohair offre une meilleure glisse et un poids réduit, tandis que le synthétique apporte robustesse et durabilité.

Une couche adhésive, située sur la face interne, qui permet la fixation sur la semelle du ski est également présente. Certaines marques utilisent encore des colles spécifiques thermosensibles, tandis que d'autres ont développé des systèmes d'adhérence sans colle, reposant sur des matériaux silicone ou polymères techniques.