Cérémonie de clôture des JO 2026 : la France mise à l'honneur, les infos en direct
Clap de fin pour les JO 2026, découvrez les toutes dernières informations sur la cérémonie de clôture des JO 2026.
- Après quinze jours de compétition, les JO 2026 de Milan Cortina se terminent officiellement ce dimanche 22 février avec la traditionnelle cérémonie de clôture.
- Et pour cette cérémonie de clôture, la France sera déjà mise à l'honneur... En étant le prochain pays hôte des JO d'hiver, en 2030 dans les Alpes, le drapeau olympique sera récupéré à la fin du show. Il arrivera du côté d'Albertville quelques heures plus tard pour lancer définitivement ce compte à rebours. Un long segment sur les Alpes françaises sera également prévu dans cette cérémonie de clôture des JO 2026.
- La cérémonie de clôture des JO 2026 se déroule dans l'Arène de Vérone, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le lieu accueillera un événement qui promet d'être "mémorable, réunissant différents langages artistiques au sein d'un récit puissant et unique" explique le comité. Sur scène, on retrouvera Roberto Bolle, Gabri Ponte, Achille Lauro et Benedetta Porcaroli ou encore le groupe international, Major Lazer !
17:35 - Une cérémonie sur le thème de la durabilité de la planète
Directrice artistique, Stefania Opipari a dévoilé les contours de la cérémonie de clôture des JO 2026 qui nous attend ce soir : "Nous présenterons la beauté sous une perspective différente, en lien avec la grande culture italienne de l’opéra, du sport, de l’athlétisme et de la région. Le message principal sera autour du thème de la durabilité de la planète", a-t-elle expliqué au comité d’organisation des JO.
17:10 - Un groupe international attendu !
L'un des groupes musicaux les plus connus dans le monde entier va performer à Vérone ce soir lors de la cérémonie de clôture des JO 2026. Avec ses célèbres tubes Lean On, Light it up ou Que Calor, Major Lazer va transformer la soirée en un véritable show musical, captivant l'audience dans l'Arène mais également les millions de téléspectateurs dans le monde entier !
16:45 - Des gloires italiennes à l'honneur
Dans moins de quatre heures, la cérémonie de clôture des JO 2026 mettra en scène la star internationale Roberto Bolle. L’un des danseurs les plus célèbres de la planète sera épaulé par Achille Lauro, chanteur romain né à Vérone et icône pop contemporaine. Il est capable de transcender les frontières de la musique, évoluant entre la mode, l’art performatif et l’imagerie symbolique. Benedetta Porcaroli, actrice romaine née en 1998, sera également de la partie.
16:20 - "Beauty in Action"
Ce dimanche soir, la majestueuse Arène de Vérone sera au centre de l'attention durant la cérémonie de clôture des JO 2026. "Beauty in Action", voici le titre du dernier acte qui refermera la 25e édition des Jeux olympiques d'hiver.
15:55 - Arène de Vérone, un choix symbolique
Le choix de l’Arène de Vérone n'a rien d'hasardeux. Ce soir, l'amphithéâtre emblématique va incarner la richesse culturelle transalpine, reliant le glorieux passé au présent et à l’avenir du Mouvement olympique.
15:30 - Près de quatre heures avant le clou de spectacle !
Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur le live de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques 2026 de Milan-Cortina. À partir de 20h, la célèbre Arène Olympique de Vérone accueillera ce grand final des JO, l'occasion de rendre hommage à tous les participants avant la traditionnelle cérémonie de passation.
Clap de fin pour les JO 2026 après quinze jours d'une intense compétition. Retrouvez la cérémonie de clôture de ces JO d'hiver de Milan Cortina du côté de Vérone en Italie. La cérémonie débutera aux alentour de 20h30 et sera à suivre à la télévision sur les antennes de France Télévisions, mais également d'Eurosport, diffuseurs officiels.