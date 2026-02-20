JO 2026 : l'état de santé de Finley Melville Ives victime d'une terrible chute en ski halfpipe

L'athlète de la Nouvelle Zélande est tombé grièvement à l'occasion des qualifications du ski halfpipe aux JO 2026.

Les chutes s'enchaînent sur les épreuves du halfpipe aux JO 2026. Finley Melville Ives, leader de la Coupe du monde et grand favori pour la médaille d'or du ski halfpipe dans ces Jeux olympiques d'hiver est tombé grièvement dans son second run des qualifications. Après une première erreur lors de son run numéro 1, l'athlète de la Nouvelle Zélande devait mettre le paquet pour se qualifier pour la finale

Malheureusement, après une nouvelle figure dans les airs, le skieur est tombé grièvement sur la tête, laissant craindre une blessure assez grave. Les secours sont arrivés rapidement sur le pipe de ces JO 2026 pour le mettre en sécurité et l'embarquer dans une civière afin de l'amener à l'hopital pour des examens. Sur les images il semblerait que Finley Melville Ives n'était plus conscient avant de le voir avec les yeux ouverts quelques minutes plus tard. Selon des sources au sein de l'équipe nationale néo-zélandaise, l'athlète est actuellement conscient et son état est stable. L'équipe néo-zélandaise a déclaré dans un communiqué qu'il avait " reçu un violent coup " mais qu'il était conscient. " Tout est stable et positif. Je suis en contact avec sa mère, qui est à ses côtés. Il reçoit actuellement des soins médicaux ", indique le dernier communiqué selon Reuters. "Il est KO, mais il est conscient maintenant. Il parle, il va bien, il suit des examens complets, des scanners, des radios, tout le reste, juste pour écarter tout risque", a expliqué de son côté son entraineur Tom Willmott.

Ce n'est pas le premier accident de snowboard et de freestyle dans ces Jeux, après ceux du Chinois Liu Jiayu en halfpipe et du Finlandais Elias Lajunen en big air. Melville Ives avait quelques minutes auparavant encouragé ses abonnés Instagram à regarder sa performance à la télévision (" Je passe dans deux minutes, ne la ratez pas ", avait-il écrit depuis le télésiège de Livigno)...