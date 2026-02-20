Tableau des médailles JO 2026 : la France explose le record et rêve d'un top 3, le classement en temps réel
Le tableau des médailles de ces JO 2026 est largement dominé par la Norvège, mais avec son record battu, la France est dans le top 5 de ces Jeux olympiques d'hiver
Plus que quelques jours dans ces JO 2026. Et comme très souvent dans chaque olympiade, le tableau des médailles est un élément essentiel pour voir si un pays a réussi oui ou non ces JO 2026. Une chose est certaine quand on observe ce tableau des médailles, l'Italie réalise un véritable carton en explosant tous les records. Les Transalpins se retrouvent juste derrière une intouchable équipe de Norvège.
Sur ce tableau des médailles des JO 2026, la France a égalé dimanche 15 février le record dans des Jeux olympiques avec ses 15 médailles et a même battu ce record depuis mardi 17 février grâce à la médaille d'or en biathlon. Au total dans ce tableau des médailles, la France est en train de pulvériser son record avec une vingtaine de médailles. Mais au delà de ce record, le but était de devenir à minima la 5e nation mondiale au tableau des médailles. Au matin du vendredi 20 février... La France est toujours 4e, mais tout peut changer.
Le tableau des médailles des JO 2026 EN DIRECT
Découvrez le tableau complet des médailles de ces Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina 2026 avec une mise à jour qui peut prendre quelques minutes après la fin des épreuves et les médailles annoncées.
La liste des médaillés des JO 2026
Découvrez la liste des médaillés olympiques, discipline par discipline, dans le tableau ci-dessous. Cherchez un nom ou un sport dans le moteur de recherches pour voir les résultats.
15:07 - Un doublé chinois en ski acrobatique !
Avec une note de 132.6, le Chinois Xindi Wang s'est adjugé la médaille d'or. Il a terminé devant Tianma Li et le Suisse Noé Roth. Les deux athlètes ont acquis la même note (123.93). Ils auront tous les deux une médaille d'argent dans ces JO 2026.
???? WANG Xindi (CHN) wins #Gold in the freestyle skiing men’s aerials at #MilanoCortina2026, securing his first Olympic medal.@FISfreestyle | @OlympicsCN | #MedalAlert | #Samsung | #OpenAlwaysWins pic.twitter.com/NVLcPuUKGY— The Olympic Games (@Olympics) February 20, 2026
14:56 - Fillon Maillet prend le bronze et entre dans l’histoire, doublé norvégien sur la mass start !
Avec quatre pioches, le Français n’a pas été en mesure de faire mieux qu’une troisième place dans cette mass start des JO 2026. Néanmoins, avec cette neuvième breloque olympique, QFM devient l’athlète français le plus médaillé de l’histoire des Jeux olympiques. Devant, Dale-Skjevdal (20/20) est devenu champion olympique devant Lægreid (19/20).
❄️ #MilanoCortina2026 | ???? QUENTIN FILLON MAILLET DÉCROCHE LE BRONZE SUR LA MASS START !— francetvsport (@francetvsport) February 20, 2026
???????? Malgré 4 tours de pénalité, il décroche une 9E MÉDAILLE OLYMPIAUE et devient l'athlète français le PLUS MÉDAILLÉ de l'histoire des Jeux Olympiques, été et hiver confondus ! pic.twitter.com/Klr12FDoGR
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent en Italie du 6 février, date officielle, au dimanche 22 février. Pendant quinze jours, les athlètes des sports d'hiver se livreront de grosses batailles sur le biathlon, le ski alpin, le snowboard, patinage etc... Les JO 2026 seront à suivre en intégralité sur notre site, mais également à la télévision sur les chaînes du groupe France Télévisions et d'Eurosport, diffuseurs officiels de ces Jeux olympiques d'hiver 2026.