Tableau des médailles JO 2026 : un record à 23 médailles, mais un gros loupé, le classement final

Le tableau des médailles de ces JO 2026 est remporté sans surprise par la Norvège... La France a battu son record de médailles, mais pas son objectif de top 5.

Le classement de la France offre une pointe de déception dans ce tableau des médailles des JO 2026 avec une mauvaise nouvelle pour la délégation française, pas de top 5 au classement des nations. Au delà du chiffre, pas forcément mis en avant jusqu'à ce que la France atteigne 21 médailles, c'était le top 5 des nations que visait les instances. L'objectif a été clairement affiché avant le coup d'envoi des Jeux et à 4 ans des JO 2030 dans les Alpes. Une grosse déception donc dans ce tableau des médailles, même s'il faut bien évidemment noter ce record explosé avec 23 médailles lors des JO 2026. La ministre des Sports voulait + 50% de médailles par rapport au record de Sotchi et Pyeongchang (15), la mission est donc accomplie grâce surtout à notre équipe de France de biathlon qui empoche 13 médailles dont 6 en or. C'est peut être là le problème car sans cette discipline, la France ne serait même pas dans le top 10 avec seulement 10 médailles dont 2 en or sur les autres épreuves.

Le tableau des médailles des JO 2026

En tête, sans surprise, la Norvège a triomphé grâce notamment à la star des Jeux, le Norvégien Klaebo, qui a réalisé le Grand Chelem avec six médailles d'or en six courses. Les Etats-Unis, longtemps derrière l'Italie, a finalement pris le dessus dans les derniers jours pour récupérer la seconde place des nations. En troisième place, c'est finalement les Pays-Bas, grâce à une impressionnante moisson en patinage de vitesse, qui coiffe sur le poteau le pays hôte italien, qui explose tout de même son record avec 30 médailles dont 10 en or...

Découvrez le tableau complet des médailles de ces Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina 2026 qui place donc la France à la 6e place dans ces JO derrière notamment les nations européennes comme l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et surtout la Norvège, très loin devant...

