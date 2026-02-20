Quentin Fillon Maillet : 4 médailles et un gros chèque, combien a gagné le biathlète dans ces JO 2026 ?

Quentin Fillon Maillet est entré dans la légende du sport français aux JO avec 9 médailles au total.

Quentin Fillon Maillet est désormais devant tout le monde. Après ses cinq médailles lors des JO de Pékin, le biathlète français a ajouté à sa collection 4 nouvelles médailles lors des JO 2026 de Milan Cortina. Le Français a remporté trois médailles d'or avec le relais mixte, le sprint et le relais hommes. Il a également ajouté une médaille de bronze lors de la mass start, le faisant donc entrer dans la légende.

Au delà de la performance sportive légendaire, Quentin Fillon Maillet va repartir des JO avec un énorme chèque grâce à toutes les primes. Pour rappel, les athlètes des JO d'hiver ont droit au même montant que Paris 2024. La médaille d'or rapporte 80 000 euros, la médaille d'argent 40 000 alors que le bronze apporte 20 000 euros. Vous faites le calcul, cela fait donc 260 000 euros pour Quentin Fillon Maillet.