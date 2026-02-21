Camille Bened : mécontente et déçue, elle n'est pas venue à l'entraînement

Ecartée de la mass start au profit de Justine Braisaz-Bouchet, Camille Bened a été très déçue.

C'est l'une des révélations des JO 2026. Camille Bened, 6e de l'individuel au début de ces Jeux olympiques d'hiver et toute proche d'un podium et même d'un titre si la dernière balle n'était pas dehors... Ne fait pas la mass start femmes des JO 2026. Malgré son titre lors du relais femmes avec Lou Jeanmonnot, Julia Simon et Océane Michelon, Camille Bened a loupé son relais en faisant un tour de pénalité, elle si fiable sur le tir.

Conséquence, Justine Braisaz-Bouchet, championne olympique de la mass start à Pékin en 2022, fait son retour dans la compétition en prenant place dans la toute dernière course de biathlon des JO. Pourtant, la Française est passée totalement à côté en signant des résultats médiocres. "Ce sont des choix positifs aussi. On fait le choix de Justine, on sait ce qu'elle a fait par le passé sur ce format-là, dans ce contexte-là explique Cyril Burdet, coach de cette équipe de France. "C'est très compliqué de mettre Camille en statut de remplaçante... Elle n'est pas venue à l'entrainement car elle avait besoin de couper car il y avait évidemment beaucoup de déception et d'amertume dans le fait de ne pas courir" a expliqué le coach sur RMC.