JO 2026 : l'état de santé de Kamila Sellier après son coup de lame dans le visage en short track

Nouvel incident dans ces JO 2026 avec la Polonaise Kamila Sellier, victime d'un coup de patin dans le visage lors du short track vendredi 20 février.

Décidément, les JO 2026 sont marqués par de terribles accidents. Après les nombreux accidents en halpipe, c'est au tour du short track avec la concurrente polonaise, Kamila Sellier, d'être blessée. En quart de finale du 1 500 m ce vendredi 20 février, la Polonaise a chuté et a reçu la lame du patin d'une autre compétitrice dans l'œil, provoquant un saignement et l'interruption de la course.

Prise en charge immédiatement sur la piste, soignée derrière un drap blanc.... Elle a été transportée à l'hôpital. Selon les médias polonais, l'œil de Kamila Sellier est en bon état. La Polonaise a passé un scanner et a été examinée par un chirurgien avant une intervention chirurgicale nécessaire. "Kamila est actuellement en route pour subir une opération visant à rouvrir la plaie afin que les médecins puissent évaluer précisément l'état de l'os. Cette décision a été prise après que les résultats du scanner ont révélé une fracture mineure", a indiqué le Comité olympique polonais (POC).

Au lendemain de l'incident, la Polonaise est toujours à l'hôpital mais présente un état de santé rassurant, selon les informations de la presse italienne. Alors que l'on pouvait craindre le pire, son œil gauche n'a (miraculeusement) pas été touché, annonce la fédération polonaise, malgré une grosse coupure à quelques millimètres