JO 2030 : dates, sites... Les infos sur nos Jeux olympiques d'hiver dans les Alpes

Découvrez les premières informations sur nos Jeux olympiques 2030 dans les Alpes françaises.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030 lancent officiellement leur compte à rebours après la cérémonie de cloture des JO 2026 dimanche 22 février. Pour rappel, ces JO ont été officiellement attribués aux Alpes françaises par le Comité International Olympique le 9 avril 2025, après une phase de candidature durant laquelle la France était le seul pays en "dialogue ciblé" avec le CIO pour accueillir ces Jeux.

Quelles dates pour les JO 2030

Jeux Olympiques : du 1er au 17 février 2030

Jeux Paralympiques : du 1er au 10 mars 2030

Le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) Alpes Françaises 2030 a été officiellement lancé le 18 février 2025, sous la présidence d'Edgar Grospiron (champion olympique français).

Les objectifs des JO 2030 en France

Selon le gouvernement français, les Alpes 2030 seront des Jeux construits sur quatre grands axes : performance sportive, responsabilité écologique, engagement territorial et célébration du sport. L'État, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur ont signé un Pacte des financeurs fixant un budget de 2 milliards € pour le COJOP, ainsi que 800 millions € pour les investissements via la SOLIDEO Alpes 2030 (gestion des infrastructures).

Les sites des JO 2030 dans les Alpes

Les sites de compétition ne sont pas encore complètement figés, mais des informations officielles et quasi-officielles circulent tout de moment ce qui nous permet d'établir déjà une petite liste.

Haute-Savoie :

La Clusaz (ski de fond)

Le Grand-Bornand (biathlon)

Savoie :

La Plagne (bobsleigh, luge, skeleton)

Courchevel & Val-d'Isère (ski alpin)

Hautes-Alpes :

Serre Chevalier et Montgenèvre (snowboard, freestyle)

Alpes-Maritimes / Nice :

Hockey sur glace, curling, cérémonie de clôture, centre médiatique

Des villages olympiques seraient également prévus dans ces zones (par exemple à Saint-Jean-de-Sixt et Bozel).

La carte des sites de compétition fait débat, surtout pour le ski alpin. Le comité d'organisation a retenu Val d'Isère pour certaines épreuves au détriment de Méribel, qui s'est même retirée d'une partie du projet, estimant que cela violerait des engagements antérieurs et la tradition de l'Olympisme...