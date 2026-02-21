Bobsleigh aux JO 2026 : énorme crash de l'Autriche, quel est l'état de santé des athlètes ?

Florian Gregoire

Bobsleigh aux JO 2026 : énorme crash de l'Autriche, quel est l'état de santé des athlètes ? L'équipe d'Autriche en bobsleigh est sortie de la piste à grande vitesse dans ces JO 2026.

L'impression que les incidents sont aussi nombreux que les médailles dans ces JO 2026. Dans l'épreuve à 4 en bobsleigh, l'équipe d'Autriche a eu droit à un énorme crash sur la piste de ces Jeux olympiques d'hiver. Les secours sont arrivés très rapidement sur la piste pour porter secours à l'équipage et il n'y a que très peu d'informations pour le moment sur l'état de santé des quatre hommes. Il s'agit de  Jakob Mandlbauer,  Daniel Bertschler, Sebastian Mitterer et Daiyehan Nichols-Bardi.

Entre les accidents en halfpipe, en short track et maintenant en bobsleigh, les hôpitaux italiens sont désormais bien remplis par les athlètes de ces Jeux olympiques d'hiver.

