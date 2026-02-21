Bobsleigh aux JO 2026 : énorme crash de l'Autriche, quel est l'état de santé des athlètes ?
L'équipe d'Autriche en bobsleigh est sortie de la piste à grande vitesse dans ces JO 2026.
L'impression que les incidents sont aussi nombreux que les médailles dans ces JO 2026. Dans l'épreuve à 4 en bobsleigh, l'équipe d'Autriche a eu droit à un énorme crash sur la piste de ces Jeux olympiques d'hiver. Les secours sont arrivés très rapidement sur la piste pour porter secours à l'équipage et il n'y a que très peu d'informations pour le moment sur l'état de santé des quatre hommes. Il s'agit de Jakob Mandlbauer, Daniel Bertschler, Sebastian Mitterer et Daiyehan Nichols-Bardi.
Grosse frayeur en bobsleigh à 4 aux #JO2026 !— Sports Olympiques (@_JeuxOlympiques) February 21, 2026
Le bob autrichien part à la faute et chute dans le tracé
Plus de peur que de mal selon les premières informations, mais la manche est évidemment compromise.
La glace de Milano-Cortina ne pardonne rien. pic.twitter.com/dW7XzZLsXK
Entre les accidents en halfpipe, en short track et maintenant en bobsleigh, les hôpitaux italiens sont désormais bien remplis par les athlètes de ces Jeux olympiques d'hiver.