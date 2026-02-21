JO 2026 (vidéo) : après l'Autriche, le bobsleigh français se crash violement, l'état de santé des athlètes

Le bosbleigh français s'est crash à l'occasion de la deuxième manche des JO 2026 du bob à 4.

Journée noire en bobsleigh. Après le violent crash des Autrichiens an bobsleigh avec l'évacuation sur civière du pilote autrichien, transporté notamment avec l'aide de ses coéquipiers, c'est au tour de l'équipage français de partir à la faute sur la deuxième manche. Le bob français avait déjà mal débuté lors de la première manche en partant en glissade dès le départ, provoquant quelques moqueries sur les réseaux...

Malheureusement cette fois l'accident est plus grave et dangereux pour nos 4 Français, Romain Heinrich, Dorian Hauterville, Nils Blairon et Antoine Riou. Selon les premières informations, il n'y aurait plus de peur que de mal pour nos Français qui sont sortis sans encombre, mais ils ne pourront plus participer à la suite de la compétition.