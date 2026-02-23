JO 2026 : 2 140 000 euros de primes, le jackpot pour Julia Simon et Quentin Fillon Maillet

La fin des JO 2026 est aussi l'occasion de faire le calcul des primes impressionnantes pour certains athlètes...

L'équipe de France repart de ces JO 2026 de Milan Cortina avec 23 médailles au total et une décevante 6e place au tableau des médailles. Mais pour certains athlètes et surtout biathlètes, c'est le jackpot grâce aux primes allouées aux médaillés olympiques. Julia Simon et Quentin Fillon Maillet sont les grands gagnants de ces JO pour les Français et c'est tout de même bien mérité.

Quentin Fillon Maillet est désormais le seul devant tout le monde. Après ses cinq médailles lors des JO de Pékin, le biathlète français a ajouté à sa collection 4 nouvelles médailles lors des JO 2026 de Milan Cortina... Le Français a remporté trois médailles d'or avec le relais mixte, le sprint et le relais hommes et a également ajouté une médaille de bronze lors de la mass start, le faisant donc entrer dans la légende en devant l'athlète le plus médaillé des JO d'hiver. Quentin Fillon Maillet va repartir des JO avec un énorme chèque grâce à toutes les primes. Pour rappel, les athlètes des JO d'hiver ont droit au même montant que Paris 2024. La médaille d'or rapporte 80 000 euros, la médaille d'argent 40 000 alors que le bronze apporte 20 000 euros. Vous faites le calcul, cela fait donc 260 000 euros pour Quentin Fillon Maillet. Pour Julia Simon, c'est encore mieux avec 280 000 euros au total...

La liste des primes :