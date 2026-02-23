Les Alpes françaises ont désormais en leur possession le drapeau olympique et célèbrent en grande pompe les athlètes français médaillés ce lundi 23 février.

Le direct

18:04 - L'ambiance monte La halle olympique d'Albertville continue de se remplir ! 6500 personnes sont attendues ce soir pour assister au grand retour des Bleus !

17:59 - "Petit à petit, on réalise" Les membres de l"équipe de France de biathlon Julia Simon, Camille Bened et Océane Michelon, médaillées olympiques : "Je crois que ce soir, on prend l'ampleur de l'évènement. Ça fait plaisir d'arriver ici et de se sentir bien accueillie par le public. C'est plutôt pas mal. On était encore protégées et là le monde arrive. Petit à Petit, on commence à réaliser. De voir tout le monde, ça va nous permettre à la délégation française de réaliser ce que l'on a fait. Je me laisse guider pour ce qui va arriver ce soir. On a été très fortes collectivement en réalisant une performance inédite : remporter les trois relais. On a un collectif très fort. On l'a déjà dit mais on était cinq filles aux JO. Il y aurait pu en avoir d'autres. On est plusieurs à jouer devant et ça nous promet de belles années. C'est difficile à imaginer 6 millions de personnes derrière la télé et j'espère que nous sommes parvenues à leur transmettre des émotions".

Le programme détaillé : 16h45 : Ouverture des portes, Halle olympique d'Albertville

17h00 : Début de la célébration, Halle olympique d'Albertville, avec un retour sur l'héritage des Jeux d'Albertville 1992, un défilé et une célébration de la délégation française olympique et passation avec l'équipe de France paralympique

19h35 : Déploiement du drapeau olympique, Parc olympique. Spectacle son et lumière autour du mât olympique

20h45 : Concert proposé par Coca-Cola, Halle olympique d'Albertville.

Bigflo & Oli, puis DJ Charles B

17:53 - "Ma volonté était de devenir championne olympique" Vice-championne olympique du Super G aux JO 2026, Romane Miradoli est revenue sur son parcours fou à Milan-Cortina : "C'était un moment que j'attendais avec impatience. J'ai pu échanger avec Carole Montillet à Cortina qui était ravie. On ne prend jamais le temps de revenir sur le passé. On se concentre toujours sur l'instant présent. Ça n'a pas été facile avec les blessures mais ça valait vraiment le coup. Ma volonté était de devenir championne olympique. Afficher ses ambitions n'est jamais simple. Le staff autour de moi y croyait".

17:49 - "Une fierté française" Présidente du CNOSF, Amélie Oudea-Castera a dressé un premier bilan des JO 2026 : "C'est un bilan historique. Cette progression au nombre de médailles et de titres, nos Bleus ont écrit l'une des plus belles pages du sport français. C'est de bon augure pour les JO 2030. On peut faire mieux. Il y a quand même eu cette médaille de Romane Miradoli. Il y a eu d'autres piliers que le biathlon comme le ski alpinisme pour cette grande première ou le ski de fond. Il y a 20 médaillés qui représentent la nouvelle génération pour 2030 qui est en train de monter en puissance. On a frisé d'un rien ce Top 5. La France est une nation de grands sportifs. C'est une fierté française".

17:42 - "C'était très ambitieux" Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry au micro de France 2 : "La médaille d'or était notre objectif. On a eu beaucoup de plaisir à le faire. Comme tous les athlètes, on se met une grosse pression. Pour nous, c'est une fois tous les 4 ans. On a quand même pu apprécier le moment. On garde de très beaux souvenirs. On a toujours la pression aussi de bien faire pour l'autre. On patine pour nous mais on veut aussi performer pour l'autre. C'est quelque chose d'unique. Ça créé des moments magiques. Cette médaille a une saveur différente. Avec Gabriella Papadakis, c'est le point culminant dans la lignée des JO de Pyongyang. Là, c'était plus inattendu. C'est allé tellement vite. C'était très ambitieux".

17:37 - "Une saveur particulière" Quentin Fillon Maillet au micro de France 2 : "C'est vrai qu'à Pekin, il y avait une saveur particulière. C'était la première fois mais il manquait le public, la famille. On a retrouvé ça à Milan-Cortina. Ce soir, ça permet de valoriser notre réussite qui se dégage grâce à l'importance que les fans nous donne. J'ai plus de recul sur le titre olympique à Pekin que sur le fait d'être l'athlète olympique le plus médaillé".

17:33 - "Une sorte de soulagement" Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry au micro de France 2 : "On est ravi. On a passé de très beaux JO. Ça fait plaisir. Il y a une sorte de soulagement de fêter ça avec les fans et les personnes venues nombreuses. C'est une première pour moi et ça me touche de le faire avec ma famille française".

17:30 - "Ça va être chouette" Chloé Trespeuch et Clément Noël au micro de France 2 : "Ça va être chouette de vivre un moment en terre savoyarde. Il y a du monde et un joli podium pour mettre en avant les médaillés. Je pense que l'on peut être fier du bilan de l'équipe de France. Il y a eu de belles médailles, de beaux moments. C'était des beaux JO et je les ai suivi comme spectateur sur la fin. L'équipe de France de biathlon a fait rêver beaucoup de gens. Les JO 2030, ça fait rêver. D'avoir vécu aussi Paris 2024 comme spectatrice, ça fait rêver. On a les infrastructures pour vivre de bons JO. En Italie, ça ne s'est pas bien passé pour mon sport donc j'ai envie de continuer en 2030 et de vivre mes 5e JO pour réaliser ce rêve de médaille. Pourquoi pas le projeter sur la France".

17:26 - 6500 personnes attendues La halle olympique d'Albertville continue de se remplir progressivement.

17:20 - 73 athlètes attendus Dans quelques minutes, 73 athlètes sont attendus dans la halle olympique d'Albertville dont 18 médaillés. Les bobeurs seront les premiers à défiler derrière les porte-drapeaux de la cérémonie d'ouverture des JO 2026, Clément Noël et Chloé Trespeuch.

17:14 - Les premières personnes arrivent La halle olympique d'Albertville commencent à se remplir à quelques minutes de l'arrivée des Bleus.

17:11 - Les athlètes en route ! Le grand moment est proche ! Les athlètes de l'équipe de France olympique vont bientôt arriver dans une halle olympique d'Albertville. On aperçoit notamment Mathis Desloges, porte-drapeau de la cérémonie de clôture des JO 2026 hier.

17:07 - Plusieurs discours à Albertville Théâtre du retour des athlètes français après les JO 2026, la Ville d'Albertville va marquer le coup d'envoi des JO 2030. Pour le moment, les personnalités politiques se succèdent pour célébrer l'arrivée du drapeau olympique. "On ramène la flamme à la maison. Jusqu'à présent, c'était un rêve. C'est désormais une réalité", a souligné Laurent Wauquiez. "Ici à Albertville, il y a une grande symbolique, une véritable culture de l'olympisme et pas qu'une question d'infrastructures", a déclaré Fabrice Pannekoucke, président de la région AuRA. "Aujourd'hui on a une loi olympique, on a un budget équilibré, on a un Cojop qui est prêt. On va tout faire pour livrer en temps et en heure ces JO de 2030", a ajouté Renaud Muselier, président de la région Paca.

17:00 - Le show va débuter ! Dans quelques minutes, la grande cérémonie pour fêter le retour des athlètes français des JO 2026 va débuter.

16:54 - Les portes sont ouvertes Si vous avez la chance d'être du côté d'Albertville, sachez que les portes sont désormais ouvertes pour célébrer vos champions et médaillés de ces JO 2026 de Milan Cortina.

16:25 - Les festivités vont débuter ! Plus que quelques minutes avant le coup d'envoi des festivités et le retour des champions à Albertville, voici le rappel du programme de la soirée qui ne fait que de commencer : 16h45 : Ouverture des portes, Halle olympique d'Albertville

17h00 : Début de la célébration, Halle olympique d'Albertville, avec un retour sur l'héritage des Jeux d'Albertville 1992, un défilé et une célébration de la délégation française olympique et passation avec l'équipe de France paralympique

19h35 : Déploiement du drapeau olympique, Parc olympique. Spectacle son et lumière autour du mât olympique

20h45 : Concert proposé par Coca-Cola, Halle olympique d'Albertville. Bigflo & Oli, puis DJ Charles B

15:55 - Le tableau des médailles Alors que les Bleus vont être célébrés en grande pompe du côté d'Albertville avec la présence de nombreux médaillés dont toute l'équipe de France de biathlon, retrouvez le classement officiel et définitif des médailles de ce JO 2026. Lire l'article Tableau des médailles JO 2026 : un record à 23 médailles, mais un gros loupé, le classement final

15:25 - Grospiron a la confiance du CIO Malgré les perturbations très nombreuses, Edgar Grospiron aurait encore la confiance du CIO comme l'a expliqué Renaud Muselier. "Pourquoi il est encore l’homme de la situation ? Parce qu’il progresse, parce qu’il est champion olympique, qu’il a la confiance du CIO, qu’il a la confiance de tous les organisateurs des Jeux. Il a la confiance des athlètes.

14:55 - "Arrêtons les polémiques. Milan se termine, maintenant c'est vraiment à nous" Face aux nombreuses polémiques, il est temps pour la France de faire le nécessaire pour cesser les conflits internes autour de ces JO 2030. "On se dit : 'Arrêtons les polémiques. Milan se termine, maintenant c'est vraiment à nous, on va être regardés par le monde entier' a lancé Edgar Grospiron. "Le temps est compté. A seulement quatre ans de l'échéance, plusieurs décisions clés restent en suspens et le rythme de livraison doit s'accélérer dans l'ensemble des chantiers", a averti Pierre-Olivier Beckers, responsable du CIO chargé de superviser les préparatifs, lors d'une conférence de presse début février.

13:50 - La France vise déjà un top 3 pour 2030 Les Jeux terminés, il est déjà temps de se projeter vers 2030 et l'objectif de faire encore mieux. C'est en tout cas le souhait d'Amélie Oudea Castera comme elle explique à Ouest France. "L’objectif sera le top 5, mais si vous me challengez (rires), je vous dis qu’on peut faire comme les Italiens, bien sûr ! Le rêve italien, qui n’a fait aucun complexe, doit nous montrer l’exemple. C’est très inspirant. On s’aperçoit que l’avantage maison, oui, ça joue. Devant leur public, les Italiens se sont transcendés, et ils ont réussi des JO sensationnels. Là où c’est encourageant, c’est qu’on a aussi des disciplines, comme le patinage de vitesse, le saut à ski, où nous nous sommes approchés d’un podium, et en 2030 on pourra viser des médailles. En revanche, pour les autres sports de glace, on part de plus loin, mais essayons d’être en progrès. Je suis très confiante pour 2030."

13:20 - Pas de Macron, mais Lecornu bien présent Emmanuel Macron ne sera pas présent pour accueillir le retour des athlètes de ces JO d'hiver. En revanche, le Premier ministre Sébastien Lecornu sera du côté de Méribel puis d'Albertville pour la grande cérémonie. Il déjeunera à la mi-journée avec les para athlètes français en ski alpin à Méribel, avant de descendre sur Albertville. Il a également prévu de rencontrer les athlètes de la délégation française, mais aussi de s'entretenir avec les présidents des deux régions AURA et PACA, Fabrice Pannekoucke et Renaud Muselier. La ministre des Sports, Savoyarde pour l'anecdote, Marina Ferrari sera également présente.

12:45 - Une belle "bamboche" Du côté des organisateurs, on promet une belle fête notamment après avoir hissé le drapeau avec un concert, mais sobre en respectant un certain budget même si l'organisation n'a pas dévoilé les chiffres de la grande fête. Cette célébration populaire et festive, retransmise en direct par France 2, permettra d’honorer l’héritage de 1992 et de lancer notre route vers les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver des Alpes Françaises 2030, a expliqué Amélie Oudéa-Castéra, la présidente du Comité national olympique et sportif français (CNOSF).