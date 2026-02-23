2026 c'est fini, vive 2030 ! Les Alpes françaises ont désormais en leur possession le drapeau olympique et vont le célébrer ce lundi 23 février.

Les Jeux olympiques de Milan Cortina se sont clos ce dimanche 22 février du côté de l'Italie et de Milan Cortina... Et comme le veut la tradition, c'est au tour du pays hôte des prochains Jeux olympiques de récupérer ce fameux drapeau... Ce dernier sera hissé en grande pompe ce lundi 23 février du côté d'Albertville avec une grande cérémonie célébrant le retour des athlètes français. Le but de la cérémonie est de marquer le coup d'envoi de ces JO 2030 en France comme le souligne Amélie Oudea Castera, la présidente du Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

Le programme s'annonce riche et un grand nombre d'athlètes seront présents pour célébrer ces JO 2026. Le coup d'envoi des festivités sera à partir de 17h dans la Halle olympique de la cité savoyarde, en présence des médaillés de Milan-Cortina et notamment de tous les biathlètes qui font partie des plus attendus ou encore de Mathis Desloges (ski de fond) et du couple de danse sur glace champion olympique composé de Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Baudry. Des légendes françaises des Jeux d'hiver, notamment ceux de 1992, seront également présentes.

Le point d'orgue de cette manifestation sera vers 19h30 au Parc olympique, autour du mât emblématique d'Albertville où sera hissé le drapeau olympique lors d'un spectacle son et lumière évoquant la flamme, les médailles et les grandes heures des Jeux d'hiver dans les Alpes françaises avec la présence des chasseurs alpins du bataillon de Savoie. "Ce lundi, la Région Auvergne-Rhône-Alpes sera fière d'accueillir le retour de l'équipe de France et du drapeau olympique au cœur de ses montagnes, futur terrain de jeu des Alpes françaises 2030. Les territoires de montagne sont dans l'ADN du projet depuis le début et le retour du drapeau sur les terres de Savoie en est une belle représentation" a expliqué Fabrice Pannekoucke, président de La Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le programme détaillé :