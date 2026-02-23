JO 2026 - JO 2030 : le "Grand Retour" des athlètes à Albertville avec le drapeau olympique, le programme détaillé
2026 c'est fini, vive 2030 ! Les Alpes françaises ont désormais en leur possession le drapeau olympique et vont le célébrer ce lundi 23 février.
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se sont clos ce dimanche 22 février du côté de l'Italie et de Milan Cortina... Et comme le veut la tradition, c'est au tour du pays hôte des prochains Jeux olympiques de récupérer ce fameux drapeau... Ce dernier sera hissé en grande pompe ce lundi 23 février du côté d'Albertville avec une grande cérémonie célébrant le retour des athlètes français. Le but de la cérémonie est de marquer le coup d'envoi de ces JO 2030 en France comme le souligne Amélie Oudea Castera, la présidente du Comité national olympique et sportif français (CNOSF).
Le programme s'annonce riche et un grand nombre d'athlètes seront présents pour célébrer ces JO 2026. Le coup d'envoi des festivités sera à partir de 17h dans la Halle olympique de la cité savoyarde, en présence des médaillés de Milan-Cortina et notamment de tous les biathlètes qui font partie des plus attendus ou encore de Mathis Desloges (ski de fond) et du couple de danse sur glace champion olympique composé de Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Baudry. Des légendes françaises des Jeux d'hiver, notamment ceux de 1992, seront également présentes.
Le point d'orgue de cette manifestation sera vers 19h30 au Parc olympique, autour du mât emblématique d'Albertville où sera hissé le drapeau olympique lors d'un spectacle son et lumière évoquant la flamme, les médailles et les grandes heures des Jeux d'hiver dans les Alpes françaises avec la présence des chasseurs alpins du bataillon de Savoie. "Ce lundi, la Région Auvergne-Rhône-Alpes sera fière d'accueillir le retour de l'équipe de France et du drapeau olympique au cœur de ses montagnes, futur terrain de jeu des Alpes françaises 2030. Les territoires de montagne sont dans l'ADN du projet depuis le début et le retour du drapeau sur les terres de Savoie en est une belle représentation" a expliqué Fabrice Pannekoucke, président de La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le programme détaillé :
- 16h45 : Ouverture des portes, Halle olympique d'Albertville
- 17h00 : Début de la célébration, Halle olympique d'Albertville, avec un retour sur l'héritage des Jeux d'Albertville 1992, un défilé et une célébration de la délégation française olympique et passation avec l'équipe de France paralympique
- 19h35 : Déploiement du drapeau olympique, Parc olympique. Spectacle son et lumière autour du mât olympique
- 20h45 : Concert proposé par Coca-Cola, Halle olympique d'Albertville.
- Bigflo & Oli, puis DJ Charles B
12:15 - Jour de célébration pour les athlètes français
Dans quelques heures, les athlètes des Jeux olympiques d'hiver seront célébrés en France du côté d'Albertville avec l'arrivée également du drapeau olympique, à quatre ans du coup d'envoi de ces JO 2030 dans les Alpes françaises... Les festivités débuteront à partir de 17h pour les détenteurs des billets, environ 6500, et ces dernières se termineront après un grand concert de Big Flo et Oli.
Les Jeux olympiques 2026 se sont terminés avec la transmission du drapeau olympique aux Alpes françaises et la France, qui organisent donc ces Jeux olympiques d'hiver en 2030. Pour lancer ces 4 années de préparation des JO d'hiver, un grand show est prévu à Albertville pour célébrer le retour des champions avec leurs médailles et hisser le drapeau olympique en France...