Jeux paralympiques 2026 : dates et programme détaillé, présence de la Russie... Les infos

Les Jeux paralympiques animeront le mois de mars quelques semaines après les Jeux olympiques...

C'est la tradition, quelques jours après la fin des Jeux olympiques, c'est au tour des Jeux paralympiques de prendre la suite à Milan Cortina. Le coup d'envoi est prévu le 6 mars jusqu'au 15 mars. Et une chose est sure, ces Jeux vont faire parler avec la présence annoncée de la Russie qui pourra participer sous son drapeau... Si les sportifs ukrainiens seront bien là pour tenter de décrocher l'or, ce ne sera pas le cas des représentants officiels de l'Ukraine : "Nous ne seront pas présents à la cérémonie d'ouverture, nous ne participerons à aucun événement" des Jeux paralympiques. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié cette décision, lors d'une interview avec le journaliste britannique Piers Morgan, de "sale, irrespectueuse et en contradiction avec les valeurs européennes. Je pense que c'est une terrible décision." Ambiance.

Du côté de la France, le para skieur alpin Jordan Broisin et la snowboardeuse paralympique Cécile Hernandez auront l'honneur de mener l'équipe de France lors de la cérémonie d'ouverture prévue le 6 mars prochain. Ils seront 17 athlètes au total, tous considérés comme "médaillables". "Toutes et tous sont animés par la même ambition : performer et donner le meilleur d'eux‑mêmes pour aller chercher le podium. Le mouvement paralympique français, et tout particulièrement le CPSF, est derrière eux pour les accompagner vers la réussite" explique Marie-Amélie Le Fur, présidente du CPSF.

Quelles médailles pour la France ?

Lors des Jeux précédents, à Pékin (Chine) en 2022, les Bleus avaient décroché 12 médailles (7 en or, 3 en argent et 2 en bronze) et terminés à la 4ème place du classement final des nations. La France comptera dans ses rangs 4 champions paralympiques en titre : Arthur Bauchet (para ski alpin), Benjamin Daviet (para ski de fond), Cécile Hernandez (para snowboard) et Maxime Montaggioni (para snowboard).

La liste des athlètes paralympiques

Ski alpin

Arthur Bauchet (catégorie LW3)

Lou Braz-Dagan (LW10-2)

Jordan Broisin (LW4)

Oscar Burnham (LW6/8-2)

Hyacinthe Deleplace (B2)

Victor Pierrel (LW11)

Aurélie Richard (LW6/8-2)

Jules Segers (LW9-2)

Perrine Clair (guide de Hyacinthe Deleplace)

Ski nordique (ski de fond et biathlon)

Anthony Chalençon (N51)

Benjamin Daviet (LW2)

Karl Tabouret (LW3)

Florian Michelon (guide d'Anthony Chalençon)

Snowboard

Cécile Hernandez (SB-LL1)

Maxime Montagionni (SB-UL)

