Jeux paralympiques 2026 : de nombreux pays boycottent la cérémonie d'ouverture, la liste s'allonge
La présence de la Russie dans ces Jeux paralympiques provoque l'incompréhension de certains pays.
Les Jeux paralympiques seront-ils la continuité des Jeux olympiques de Milan Cortina ? Pas vraiment en raison de l'ambiance très étrange qui entoure ces Jeux. La décision a été prise il y a quelques jours de voir les athlètes russes et biélorusses prendre part à la compétition sous leur propre drapeau.
Face à cette annonce, plusieurs pays ont décidé de boycotter cette cérémonie d'ouverture... Six pays au total se sont déjà prononcés avec l'Ukraine, la République tchèque, la Finlande, la Pologne, l'Estonie et la Lettonie. Le commissaire européen aux Sports, Glenn Micallef, a également annoncé qu'il n'y assisterait pas. Aucun athlète canadien ne se rendra également dans l'amphithéâtre antique de Vérone, lieu de la cérémonie, a annoncé jeudi le Comité national paralympique du Canada. Mais ce ne serait pas une décision politique. "Comme la cérémonie d'ouverture se déroule à plus de deux heures des villages des athlètes et que les compétitions débutent le lendemain, nous avons décidé, pour des raisons de performance, que les athlètes canadiens et toute l'équipe devraient se concentrer sur leur préparation et célébrer l'ouverture des Jeux ensemble dans leurs villages" a expliqué le comité. Le président italien Sergio Mattarella assistera à la cérémonie d'ouverture à Vérone tout comme son homologue slovaque, Peter Pellegrini, mais plusieurs chefs d'État invités seront absents.