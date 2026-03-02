Jeux paralympiques 2026 : de nombreux pays boycottent la cérémonie d'ouverture, la liste s'allonge

La présence de la Russie dans ces Jeux paralympiques provoque l'incompréhension de certains pays.

Les Jeux paralympiques seront-ils la continuité des Jeux olympiques de Milan Cortina ? Pas vraiment en raison de l'ambiance très étrange qui entoure ces Jeux. La décision a été prise il y a quelques jours de voir les athlètes russes et biélorusses prendre part à la compétition sous leur propre drapeau.