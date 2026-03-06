Cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques 2026 : heure et chaîne TV
Les Jeux paralympiques 2026 de Milan Cortina débutent ce vendredi 6 mars.
Les Jeux paralympiques de Milan Cortina débutent officiellement vendredi 6 mars, date de la cérémonie d'ouverture. Cette dernière se déroulera du côté de la Verona Arena, théâtre de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques le 22 février dernier et faisant parti du patrimoine de l'UNESCO. La cérémonie mettra une nouvelle fois à l'honneur la culture italienne. Le changement social et culturel à travers l'expression artistique et la promotion de valeurs universelles telles que l'inclusion, la résilience, le respect, la solidarité et la passion pour le sport seront mis à l'honneur. L'organisation souhaite que cette cérémonie laisse "un héritage aux générations futures, démontrant le pouvoir du sport pour stimuler le changement, façonner la société et créer de nouvelles opportunités égales pour tous."
Heure et chaîne TV de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques
La cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques sera à suivre en direct sur les antennes de France TV, France 2 avec notamment Cécile Gres et Alexandre Boyon à partir de 19h45 jusqu'à 22h30.