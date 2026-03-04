Cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques 2026 : un DJ star annoncé, heure et chaîne TV

Les Jeux paralympiques 2026 de Milan Cortina débutent dans quelques jours.

Les Jeux paralympiques de Milan Cortina débutent officiellement vendredi 6 mars, date de la cérémonie d'ouverture. Cette dernière se déroulera du côté de la Verona Arena, théâtre de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques le 22 février dernier et faisant parti du patrimoine de l'UNESCO. La cérémonie mettra une nouvelle fois à l'honneur la culture italienne. Le changement social et culturel à travers l'expression artistique et la promotion de valeurs universelles telles que l'inclusion, la résilience, le respect, la solidarité et la passion pour le sport seront mis à l'honneur. L'organisation souhaite que cette cérémonie laisse "un héritage aux générations futures, démontrant le pouvoir du sport pour stimuler le changement, façonner la société et créer de nouvelles opportunités égales pour tous."

Parmi les invités et stars présentes, un DJ a été annoncé mardi 3 mars par l'organisation avec DJ Miky Bionic. L'événement est présenté par les organisateurs comme une rencontre entre expression artistique et valeur symbolique, en harmonie avec le thème "La vie en mouvement". DJ Miky Bionic, est le premier DJ au monde à se produire avec une prothèse myoélectrique de pointe. L'homme a perdu son bras gauche dans un grave accident alors qu'il était très jeune et a transformé cette épreuve en une renaissance personnelle et professionnelle, devenant une figure emblématique de la scène musicale et paralympique italienne. Le communiqué explique que la prothèse de Michele Specchiale utilise des capteurs qui lisent les signaux musculaires, lui permettant de manipuler vinyles, tables de mixage et contrôleurs.

Heure et chaîne TV de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques

La cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques sera à suivre en direct sur les antennes de France TV à partir de 19h45 jusqu'à 22h30.